Кремль: Вашингтон способен подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что США могут подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам Фото:

Соединенные Штаты имеют все возможности оказания давления на украинские власти и склонения их к мирным переговорам. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане сговорчивости. Способен подтолкнуть к пониманию озабоченности нашей стороны, отказаться от милитаристских планов в отношении Украины. На это все США способны», — заявил Песков.

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Соединенные Штаты имеют все возможности оказания давления на украинские власти и склонения их к мирным переговорам. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане сговорчивости. Способен подтолкнуть к пониманию озабоченности нашей стороны, отказаться от милитаристских планов в отношении Украины. На это все США способны», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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