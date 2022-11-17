Кремль: Вашингтон способен подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам

17 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что США могут подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты имеют все возможности оказания давления на украинские власти и склонения их к мирным переговорам. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане сговорчивости. Способен подтолкнуть к пониманию озабоченности нашей стороны, отказаться от милитаристских планов в отношении Украины. На это все США способны», — заявил Песков.

Соединенные Штаты имеют все возможности оказания давления на украинские власти и склонения их к мирным переговорам. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане сговорчивости. Способен подтолкнуть к пониманию озабоченности нашей стороны, отказаться от милитаристских планов в отношении Украины. На это все США способны», — заявил Песков.