Кремль: Вашингтон способен подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам

Песков заявил, что США могут подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам
Соединенные Штаты имеют все возможности оказания давления на украинские власти и склонения их к мирным переговорам. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане сговорчивости. Способен подтолкнуть к пониманию озабоченности нашей стороны, отказаться от милитаристских планов в отношении Украины. На это все США способны», — заявил Песков.
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