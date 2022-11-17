Песков назвал победой здравого смысла итоговую декларацию G20

17 ноября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Декларация «группы 20» является победой российской дипломатии и здравого смысла Фото: Владимир Андреев © URA.RU Итоговая декларация «Группы двадцати» это большая заслуга российских дипломатов и является победой здравого смысла. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Итоговая декларация „большой двадцатки“ — это скорее победа здравого смысла. Здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и индонезийцев, которые председательствуют в двадцатке, и индийских дипломатов, которые получают дальше по эстафете председательство в двадцатке, и китайцев. Не удалось реализовать агрессивность коллективного запада и удалось выйти на компромисс. В целом оцениваем весьма позитивно. Там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Работа в рамках двадцатки будет продолжаться», — заявил Песков.

Итоговая декларация «Группы двадцати» это большая заслуга российских дипломатов и является победой здравого смысла. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Итоговая декларация „большой двадцатки“ — это скорее победа здравого смысла. Здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и индонезийцев, которые председательствуют в двадцатке, и индийских дипломатов, которые получают дальше по эстафете председательство в двадцатке, и китайцев. Не удалось реализовать агрессивность коллективного запада и удалось выйти на компромисс. В целом оцениваем весьма позитивно. Там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Работа в рамках двадцатки будет продолжаться», — заявил Песков.