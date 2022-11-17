Украинцы предлагают Зеленскому варианты обмена херсонского енота. Скрин

17 ноября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Енота предлагают обменять на одесский памятник Екатерины II Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На Украине создали несколько петиций по обмену херсонского енота. В одной из них предлагается обмен на памятник Екатерины II в Одессе. Петиции опубликована на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. «Обменять памятник Екатерине II в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне», — говорится в петиции. По мнению украинцев, енот якобы был похищен российскими военными из Херсонского зоопарка. На данный момент за петицию проголосовал 2191 человек. Ранее стало известно, что эвакуированный из зоосада Херсона енот стал героем мемов, передает телеканал 360. До этого енот находился под защитой российских десантников.

На Украине создали несколько петиций по обмену херсонского енота. В одной из них предлагается обмен на памятник Екатерины II в Одессе. Петиции опубликована на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. «Обменять памятник Екатерине II в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне», — говорится в петиции. По мнению украинцев, енот якобы был похищен российскими военными из Херсонского зоопарка. На данный момент за петицию проголосовал 2191 человек. Ранее стало известно, что эвакуированный из зоосада Херсона енот стал героем мемов, передает телеканал 360. До этого енот находился под защитой российских десантников.