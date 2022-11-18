Володин: НАТО развалится от рук Зеленского

Украина доказала всему миру несостоятельность НАТО. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, киевский режим стал могильщиком организации.
«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — написал Володин в своем telegram-канале.
Председатель ГД отметил, что Украина уже три раза доказывала несостоятельность НАТО. Первый раз — сбитие румынского самолета над Черным морем. Второй — пролет беспилотника с 120 килограммовой бомбой через территорию Румынии, Венгрии, Хорватии (трех стран НАТО), после чего он взорвался в Загребе. «Представьте, что было, если Зеленский обладал ядерным оружием», — добавил он. Третий раз — когда по территории Польши «ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка и уничтожила первый попавшийся трактор».
В Польше 15 ноября упали две ракеты неизвестного происхождения. Сейчас идет расследование. Среди версий: за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Ранее Володин заявлял, что Украина готовит «грязную бомбу», сообщает «Дни.ру».
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Украина доказала всему миру несостоятельность НАТО. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, киевский режим стал могильщиком организации. «Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — написал Володин в своем telegram-канале. Председатель ГД отметил, что Украина уже три раза доказывала несостоятельность НАТО. Первый раз — сбитие румынского самолета над Черным морем. Второй — пролет беспилотника с 120 килограммовой бомбой через территорию Румынии, Венгрии, Хорватии (трех стран НАТО), после чего он взорвался в Загребе. «Представьте, что было, если Зеленский обладал ядерным оружием», — добавил он. Третий раз — когда по территории Польши «ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка и уничтожила первый попавшийся трактор». В Польше 15 ноября упали две ракеты неизвестного происхождения. Сейчас идет расследование. Среди версий: за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Ранее Володин заявлял, что Украина готовит «грязную бомбу», сообщает «Дни.ру».