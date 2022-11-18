Володин: НАТО развалится от рук Зеленского

Украина трижды доказала несамостоятельность НАТО, считает Володин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Украина доказала всему миру несостоятельность НАТО. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, киевский режим стал могильщиком организации.

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — написал Володин в своем telegram-канале.

Председатель ГД отметил, что Украина уже три раза доказывала несостоятельность НАТО. Первый раз — сбитие румынского самолета над Черным морем. Второй — пролет беспилотника с 120 килограммовой бомбой через территорию Румынии, Венгрии, Хорватии (трех стран НАТО), после чего он взорвался в Загребе. «Представьте, что было, если Зеленский обладал ядерным оружием», — добавил он. Третий раз — когда по территории Польши «ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка и уничтожила первый попавшийся трактор».

В Польше 15 ноября упали две ракеты неизвестного происхождения. Сейчас идет расследование. Среди версий: за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Ранее Володин заявлял, что Украина готовит «грязную бомбу», сообщает «Дни.ру».