В Египте назвали три версии ракетного удара по Польше

Noonpost: Украина нанесла ракетный удар по Польше, чтобы столкнуть Россию и НАТО

18 ноября 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Ракетный удар по территории Польши мог быть случайностью Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Вероятно, за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом говорится в статье египетского издания Noonpost. В материале говорится, что есть три варианта того, кто запустил ракеты, попавшие по территории Польши. Согласно одному из них, ракеты были запущены украинскими боевиками в попытке спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Кроме того, уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался запугать Европу расширением конфликта, если не будут приняты «соответствующие меры». По второй версии, говорится в статье, ракеты выпустила Россия якобы для того, чтобы «напомнить о своей мощи» и проверить реакцию Запада на подобные инциденты. Примечательно, что от такой теории отказался даже американский лидер Джо Байден, который исключил причастность России к удару по Польше. Согласно третьему варианту, ракеты в Польше упали по ошибке, например, отклонившись от заданного курса. Отмечается, что снаряды могли быть выпущены как с территории РФ, так и с Украины. Ранее сообщалось о падении двух ракет на территории Польши. Зеленский обвинил в произошедшем Россию. Джо Байден заявил, что РФ не причастна к падению ракет и пообещал расследовать причины инцидента. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты могли принадлежать Украине. Обозреватель из США Эндрю Корибко заявил, что удар по Польше был планом Зеленского по началу третьей мировой войны.

Вероятно, за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом говорится в статье египетского издания Noonpost. В материале говорится, что есть три варианта того, кто запустил ракеты, попавшие по территории Польши. Согласно одному из них, ракеты были запущены украинскими боевиками в попытке спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Кроме того, уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался запугать Европу расширением конфликта, если не будут приняты «соответствующие меры». По второй версии, говорится в статье, ракеты выпустила Россия якобы для того, чтобы «напомнить о своей мощи» и проверить реакцию Запада на подобные инциденты. Примечательно, что от такой теории отказался даже американский лидер Джо Байден, который исключил причастность России к удару по Польше. Согласно третьему варианту, ракеты в Польше упали по ошибке, например, отклонившись от заданного курса. Отмечается, что снаряды могли быть выпущены как с территории РФ, так и с Украины. Ранее сообщалось о падении двух ракет на территории Польши. Зеленский обвинил в произошедшем Россию. Джо Байден заявил, что РФ не причастна к падению ракет и пообещал расследовать причины инцидента. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты могли принадлежать Украине. Обозреватель из США Эндрю Корибко заявил, что удар по Польше был планом Зеленского по началу третьей мировой войны.