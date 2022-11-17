17 ноября 2022

В ЯНАО продается транспортная компания с заказами от зарубежных нефтяников

В Ноябрьске продается транспортная компания за 50 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курганская область, взвешивание большегрузов, камаз с прицепом, камаз с пшеницей
Бизнес продается в связи с переездом Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлена транспортная компания, имеющая действующие контракты с иностранными нефтяными компаниями. Объявление размещено на сайте Avito.

«Готовый транспортный бизнес: база, транспорт, действующие контракты с сервисными — нефтяными компаниями, как с иностранными, так и отечественными. Действующее предприятие, одно из крупнейших в Ноябрьске», — сообщается в объявлении.

Автор отметил, что база расположена на 1 гектаре земли, имеет 5 строений и личную заправку на 30 кубов. Стоимость транспортной компании 50 миллионов рублей. Бизнес может заинтересовать транспортные, нефтесервисные и нефтедобывающие компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске на продажу выставлен бизнес с тремя объектами недвижимости и земельным участком. В одном из зданий расположен магазин «Магнит».

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В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлена транспортная компания, имеющая действующие контракты с иностранными нефтяными компаниями. Объявление размещено на сайте Avito. «Готовый транспортный бизнес: база, транспорт, действующие контракты с сервисными — нефтяными компаниями, как с иностранными, так и отечественными. Действующее предприятие, одно из крупнейших в Ноябрьске», — сообщается в объявлении. Автор отметил, что база расположена на 1 гектаре земли, имеет 5 строений и личную заправку на 30 кубов. Стоимость транспортной компании 50 миллионов рублей. Бизнес может заинтересовать транспортные, нефтесервисные и нефтедобывающие компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске на продажу выставлен бизнес с тремя объектами недвижимости и земельным участком. В одном из зданий расположен магазин «Магнит».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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