В ЯНАО на продажу выставлено помещение с магазином «Магнит»

В Ноябрьске продают бизнес с доходом 1 миллион рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) выставлен на продажу действующий бизнес с тремя объектами недвижимости и земельным участком. Как сообщается на сайте Авито, на земельном участке расположено здание с продуктовым магазином «Магнит».

«Земельный участок площадью 2877 квадратных метров, по адресу г. Ноябрьск, ул. Советская. Здание „Магнит“/Веранда площадью 954 квадратных метра. Цена 55 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Автор отмечает, что два других помещения общей площадью 203 квадратных метра находятся на проспекте Мира, цена составляет 31 миллион рублей. Суммарно действующий бизнес от сдачи собственной недвижимости в аренду будет приносить 1 миллион рублей в месяц.

Агентству URA.RU не удалось связаться с продавцом и узнать, что будет с магазином «Магнит» после продажи здания. Запрос отправлен в пресс-службу магазина «Магнит». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме на продажу выставлено здание, в котором находится продуктовый магазин «Пятерочка». Цена торговой площадки 75 миллионов рублей.

Обновлено в 14.40: Как сообщил URA.RU автор объявления, после продажи здания магазин будет и дальше работать, измениться только собственник помещения. «Ничего не будет, по договору только меняется собственник и все. По дополнительному соглашению, если на собственника. По законодательству у нас договор на 10 лет», — прокомментировал автор.