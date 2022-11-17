Пермяка отправили в СИЗО по делу о взятках в Иркутской области

18 ноября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Следующие два месяца он проведет в следственном изоляторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяка и бывшего работника регионального здравоохранения Якова Сандакова отправили в иркутское СИЗО на два месяца. О решении суда сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Ранее Сандаков возглавлял региональное министерство здравоохранении и обвиняется в мошенничестве и получении взятки. «По ходатайству следствия Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он арестован на два месяца», — сообщает ведомство. Пермяк и экс-министр обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в мошенничестве при поставке медицинского оборудования. В рамках уголовного дела проведены обыски сразу в нескольких городах страны, в том числе в Перми. Яков Сандаков родился и вырос в Перми. Учился в пермском медуниверситете, а после работал в различных пермских клиниках. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.

Пермяка и бывшего работника регионального здравоохранения Якова Сандакова отправили в иркутское СИЗО на два месяца. О решении суда сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Ранее Сандаков возглавлял региональное министерство здравоохранении и обвиняется в мошенничестве и получении взятки. «По ходатайству следствия Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он арестован на два месяца», — сообщает ведомство. Пермяк и экс-министр обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в мошенничестве при поставке медицинского оборудования. В рамках уголовного дела проведены обыски сразу в нескольких городах страны, в том числе в Перми. Яков Сандаков родился и вырос в Перми. Учился в пермском медуниверситете, а после работал в различных пермских клиниках. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.