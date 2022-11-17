17 ноября 2022

Пермяка отправили в СИЗО по делу о взятках в Иркутской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Следующие два месяца он проведет в следственном изоляторе Фото:

Пермяка и бывшего работника регионального здравоохранения Якова Сандакова отправили в иркутское СИЗО на два месяца. О решении суда сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Ранее Сандаков возглавлял региональное министерство здравоохранении и обвиняется в мошенничестве и получении взятки.

«По ходатайству следствия Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он арестован на два месяца», — сообщает ведомство.

Пермяк и экс-министр обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в мошенничестве при поставке медицинского оборудования. В рамках уголовного дела проведены обыски сразу в нескольких городах страны, в том числе в Перми.

Яков Сандаков родился и вырос в Перми. Учился в пермском медуниверситете, а после работал в различных пермских клиниках. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.

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Пермяка и бывшего работника регионального здравоохранения Якова Сандакова отправили в иркутское СИЗО на два месяца. О решении суда сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Ранее Сандаков возглавлял региональное министерство здравоохранении и обвиняется в мошенничестве и получении взятки. «По ходатайству следствия Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он арестован на два месяца», — сообщает ведомство. Пермяк и экс-министр обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в мошенничестве при поставке медицинского оборудования. В рамках уголовного дела проведены обыски сразу в нескольких городах страны, в том числе в Перми. Яков Сандаков родился и вырос в Перми. Учился в пермском медуниверситете, а после работал в различных пермских клиниках. Позже он переехал в Москву, а с 2020 по 2021 возглавлял министерство здравоохранения Иркутской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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