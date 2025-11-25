Логотип РИА URA.RU
Ледовая арена «Красная машина» в Перми откроется в 2026 году

25 ноября 2025 в 20:36
Снаружи арена выглядит готовой

Фото: Данил Постаногов

Ледовая арена «Красная машина» в микрорайоне Ива в Перми откроется в 2026 году. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Готовность объекта высока. Думаю, до конца года его строительство будет завершено, а официальное открытие произойдет в начале следующего года», — сказал глава региона.

Ледовую арену на Иве изначально должны были сдать еще в 2024 году. Но сроки не раз сдвигались. Последний раз видео со стройки власти публиковали летом 2025 года. Сам комплекс предполагает две ледовых площадки. Также здесь можно будет проводить тренировки и соревнования по керлингу.

