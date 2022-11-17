Дорожники ХМАО построят автозимники раньше обычного из-за суровых морозов

В ХМАО дорожники откроют зимники раньше запланированного срока Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря, если в регионе продолжатся морозы. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.

«В прошлом году было обилие снегопада, тепло. Прошлый сезон был очень трудный. В этом году пока нормально. На данный момент погода благоприятная и работы ведутся, будем стараться закончить раньше. Предварительно, на 10 дней раньше часть зимников может быть открыта», — сказал Хорев

Он добавил, что раньше всего, до 1 декабря, планируется открыть зимник по маршруту Ханты-Мансийск — Белогорье. Также по маршруту Белогорье — Луговской зимник откроется до 15 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре в ХМАО уже пришли тридцатиградусные морозы. Тогда температура ночью опускалась до -32 градусов, а днем средняя температура составляла 19-23 градуса ниже нуля