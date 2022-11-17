17 ноября 2022

Дорожники ХМАО построят автозимники раньше обычного из-за суровых морозов

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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В ХМАО дорожники откроют зимники раньше запланированного срока Фото:

В ХМАО зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря, если в регионе продолжатся морозы. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.

«В прошлом году было обилие снегопада, тепло. Прошлый сезон был очень трудный. В этом году пока нормально. На данный момент погода благоприятная и работы ведутся, будем стараться закончить раньше. Предварительно, на 10 дней раньше часть зимников может быть открыта», — сказал Хорев

Он добавил, что раньше всего, до 1 декабря, планируется открыть зимник по маршруту Ханты-Мансийск — Белогорье. Также по маршруту Белогорье — Луговской зимник откроется до 15 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре в ХМАО уже пришли тридцатиградусные морозы. Тогда температура ночью опускалась до -32 градусов, а днем средняя температура составляла 19-23 градуса ниже нуля

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В ХМАО зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря, если в регионе продолжатся морозы. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев. «В прошлом году было обилие снегопада, тепло. Прошлый сезон был очень трудный. В этом году пока нормально. На данный момент погода благоприятная и работы ведутся, будем стараться закончить раньше. Предварительно, на 10 дней раньше часть зимников может быть открыта», — сказал Хорев Он добавил, что раньше всего, до 1 декабря, планируется открыть зимник по маршруту Ханты-Мансийск — Белогорье. Также по маршруту Белогорье — Луговской зимник откроется до 15 декабря. Ранее URA.RU писало, что в ноябре в ХМАО уже пришли тридцатиградусные морозы. Тогда температура ночью опускалась до -32 градусов, а днем средняя температура составляла 19-23 градуса ниже нуля
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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