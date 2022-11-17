Тюменцы просят у президентского фонда денег на защиту прав зэков

Тюменские общественники подали на конкурс Фонда президентских грантов проект, который направлен на защиту прав и свобод заключенных. Его текст размещен на портале конкурса. Фонду «Путь в жизнь» необходимо более двух млн рублей.
«Проект направлен на консолидацию действий власти и общества в сфере защиты прав и свобод заключенных. Планируется проведение круглых столов, где будут разбираться вопросы комплексных нарушений, встречи с родственниками осужденных, лекции для нового состава Общественной наблюдательной комиссии», — говорится в проекте регионального фонда поддержки социально-реабилитационных центров «Путь в жизнь», поданного на конкурс грантов президента РФ.
Этими мероприятиями авторы хотят снизить число нарушений, с которыми заключенные сталкиваются внутри пенитенциарной системы. Также в планах готовить зэков к жизни после освобождения. На реализацию требуется более двух млн рублей.
Как отмечается в проекте, с 2019 года в ОНК Тюменской области пришло более 500 писем от зэков. В основном в них содержались жалобы на условия отбывания наказаний. Также авторы указывают, что в ходе взаимодействия с сотрудниками мест принудительного содержания заключенных у общественников нередко возникают конфликты.
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