Тюменцы просят у президентского фонда денег на защиту прав зэков

Тюменцы просят у Фонда президентских грантов денег на проект по защите заключенных

18 ноября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

За последние годы тюменские заключенные сотни раз жаловались на условия своего содержания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменские общественники подали на конкурс Фонда президентских грантов проект, который направлен на защиту прав и свобод заключенных. Его текст размещен на портале конкурса. Фонду «Путь в жизнь» необходимо более двух млн рублей. «Проект направлен на консолидацию действий власти и общества в сфере защиты прав и свобод заключенных. Планируется проведение круглых столов, где будут разбираться вопросы комплексных нарушений, встречи с родственниками осужденных, лекции для нового состава Общественной наблюдательной комиссии», — говорится в проекте регионального фонда поддержки социально-реабилитационных центров «Путь в жизнь», поданного на конкурс грантов президента РФ. Этими мероприятиями авторы хотят снизить число нарушений, с которыми заключенные сталкиваются внутри пенитенциарной системы. Также в планах готовить зэков к жизни после освобождения. На реализацию требуется более двух млн рублей. Как отмечается в проекте, с 2019 года в ОНК Тюменской области пришло более 500 писем от зэков. В основном в них содержались жалобы на условия отбывания наказаний. Также авторы указывают, что в ходе взаимодействия с сотрудниками мест принудительного содержания заключенных у общественников нередко возникают конфликты.

Тюменские общественники подали на конкурс Фонда президентских грантов проект, который направлен на защиту прав и свобод заключенных. Его текст размещен на портале конкурса. Фонду «Путь в жизнь» необходимо более двух млн рублей. «Проект направлен на консолидацию действий власти и общества в сфере защиты прав и свобод заключенных. Планируется проведение круглых столов, где будут разбираться вопросы комплексных нарушений, встречи с родственниками осужденных, лекции для нового состава Общественной наблюдательной комиссии», — говорится в проекте регионального фонда поддержки социально-реабилитационных центров «Путь в жизнь», поданного на конкурс грантов президента РФ. Этими мероприятиями авторы хотят снизить число нарушений, с которыми заключенные сталкиваются внутри пенитенциарной системы. Также в планах готовить зэков к жизни после освобождения. На реализацию требуется более двух млн рублей. Как отмечается в проекте, с 2019 года в ОНК Тюменской области пришло более 500 писем от зэков. В основном в них содержались жалобы на условия отбывания наказаний. Также авторы указывают, что в ходе взаимодействия с сотрудниками мест принудительного содержания заключенных у общественников нередко возникают конфликты.