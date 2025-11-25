Логотип РИА URA.RU
Тюменскую школу закрыли на карантин

В школе тюменского села Перевалово объявили карантин до 2 декабря
25 ноября 2025 в 18:16
Дети не будут ходить на занятия до 2 декабря включительно

Фото: Илья Московец © URA.RU

В школе села Перевалово (Тюменский район) объявлен карантин: занятия приостановили до 2 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

«Принято решение о приостановлении образовательного процесса в Переваловской средней школе, с 26 ноября по 2 декабря. Уровень заболеваемости составил 27% — самый высокий среди всех школ района», — говорится в сообщении.

Карантин объявили по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. Ранее URA.RU писало, что занятия также приостановили в корпусе школы №92 в Тюмени, а в 58-й школе часть классов отправили на дистант.

