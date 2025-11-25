Тюменскую школу закрыли на карантин
Дети не будут ходить на занятия до 2 декабря включительно
Фото: Илья Московец © URA.RU
В школе села Перевалово (Тюменский район) объявлен карантин: занятия приостановили до 2 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.
«Принято решение о приостановлении образовательного процесса в Переваловской средней школе, с 26 ноября по 2 декабря. Уровень заболеваемости составил 27% — самый высокий среди всех школ района», — говорится в сообщении.
Карантин объявили по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. Ранее URA.RU писало, что занятия также приостановили в корпусе школы №92 в Тюмени, а в 58-й школе часть классов отправили на дистант.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!