Тюменскую школу закрыли на карантин

В школе села Перевалово (Тюменский район) объявлен карантин: занятия приостановили до 2 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

«Принято решение о приостановлении образовательного процесса в Переваловской средней школе, с 26 ноября по 2 декабря. Уровень заболеваемости составил 27% — самый высокий среди всех школ района», — говорится в сообщении.