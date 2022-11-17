Сергей Хрущев работает сегодня последний день в должности главы департамента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Сергей Хрущев покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Сегодня у Сергея Хрущева последний рабочий день в должности директора департамента природных ресурсов. Известно, что причина увольнения — семейные обстоятельства, семья Хрущева живет в другом регионе, последние два года он работает на Ямале, а семья живет вдали от него. Переехать на Ямал родные не могут из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи», — сообщил агентству источник.

Сергей Хрущев отработал в должности главы департамента два срока. Его назначили в марте 2021 года. «Справился ли он с поставленными задачами или нет, сказать сложно. Срок не такой большой, а сфера — одна из самых сложных. Однако, интересен тот факт, что руководитель департамента экологи уходит за месяц до окончания объявленного губернатором Года экологии. Значит, основные задачи по проекту ему, наверное, удалось закрыть», — отметил инсайдер.

В правительстве ЯНАО агентству подтвердили уход Хрущева. «Сергей Хрущев увольняется по собственному желанию, сегодня у него последний рабочий день», — ответили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин Сергей Хрущев получил пост в правительстве ЯНАО. До этого он работал в Министерстве энергетики РФ, а после — был директором по арктическим проектам в АО «Росгеология».