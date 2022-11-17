17 ноября 2022

Тюменцам предлагают стать владельцами животной фермы

В Тюмени за 10 млн на продажу выставили действующую животную ферму
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс, балтымский агрокомплекс
Ферму владелец оценил в 10 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области на продажу выставили действующую животную ферму. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей.

«Продается ферма для содержания животных и скот мясного направления породы „Герефорд“. Стоимость 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении о продаже.

Для работников фермы имеется отапливаемый вагон, помимо этого, на территории есть два подсобных помещения. Также в объявлении указано, что ферма расположена вдали от населенных пунктов, на специально отведенной под нее территории. Общая площадь составляет 2 гектара. Будущий покупатель, приобретая ферму, приобретает готовый бизнес.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области будет реализован проект по созданию племенного овцеводства. Ферма будет рассчитана на тысячу овец.

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В Тюменской области на продажу выставили действующую животную ферму. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей. «Продается ферма для содержания животных и скот мясного направления породы „Герефорд“. Стоимость 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении о продаже. Для работников фермы имеется отапливаемый вагон, помимо этого, на территории есть два подсобных помещения. Также в объявлении указано, что ферма расположена вдали от населенных пунктов, на специально отведенной под нее территории. Общая площадь составляет 2 гектара. Будущий покупатель, приобретая ферму, приобретает готовый бизнес. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области будет реализован проект по созданию племенного овцеводства. Ферма будет рассчитана на тысячу овец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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