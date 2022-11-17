Тюменцам предлагают стать владельцами животной фермы

В Тюменской области на продажу выставили действующую животную ферму. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей.
«Продается ферма для содержания животных и скот мясного направления породы „Герефорд“. Стоимость 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении о продаже.
Для работников фермы имеется отапливаемый вагон, помимо этого, на территории есть два подсобных помещения. Также в объявлении указано, что ферма расположена вдали от населенных пунктов, на специально отведенной под нее территории. Общая площадь составляет 2 гектара. Будущий покупатель, приобретая ферму, приобретает готовый бизнес.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области будет реализован проект по созданию племенного овцеводства. Ферма будет рассчитана на тысячу овец.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii