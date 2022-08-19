19 августа 2022
18 августа 2022

В Тюмени запустят уникальную ферму на тысячи овец

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, овцы, бараны, животноводство
О реализации проекта овцефермы рассказал губернатор Тюменской области Фото:

Не имеющий аналогов проект по созданию племенного овцеводства реализуют в Тюменской области. Об этом в ходе закрытого-бизнес завтрака на форуме для предпринимателей рассказал губернатор региона Александр Моор. Ферма появится в Тюменском районе и будет рассчитана на 4 тысячи овец.

«Компания „Дамате“, которая ранее не вела бизнес в Тюменской области, построила в Голышмановском городском округе одну из крупнейших в России площадку по содержанию скота. Сейчас они уже строят в Исетском районе племенной репродуктор индейки. И следующим этапом будет проект по племенному овцеводству», — сообщает «РБК Тюмень», ссылаясь на слова губернатора. Он также уточнил, что сейчас инвестиционный проект находится на стадии подписания с региональным правительством.

В «Дамате» подтвердили эту информацию и рассказали о своих целях. «Ферма займется созданием и реализацией племенного материала, сформирует первую в России референтную базу мелкого рогатого скота. Реализация проекта позволит улучшить российский генофонд овец», — сообщили «РБК Тюмень» в пресс-службе компании. Они уточнили, что проект не имеет аналогов, а сама ферма появится в Тюменском районе и будет рассчитана на 4 тысячи овцематок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области компания «Дамате» успешно применила технологию эмбриотрансфера, благодаря чему коровы смогут производить потомство в десять раз чаще.

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Не имеющий аналогов проект по созданию племенного овцеводства реализуют в Тюменской области. Об этом в ходе закрытого-бизнес завтрака на форуме для предпринимателей рассказал губернатор региона Александр Моор. Ферма появится в Тюменском районе и будет рассчитана на 4 тысячи овец. «Компания „Дамате“, которая ранее не вела бизнес в Тюменской области, построила в Голышмановском городском округе одну из крупнейших в России площадку по содержанию скота. Сейчас они уже строят в Исетском районе племенной репродуктор индейки. И следующим этапом будет проект по племенному овцеводству», — сообщает «РБК Тюмень», ссылаясь на слова губернатора. Он также уточнил, что сейчас инвестиционный проект находится на стадии подписания с региональным правительством. В «Дамате» подтвердили эту информацию и рассказали о своих целях. «Ферма займется созданием и реализацией племенного материала, сформирует первую в России референтную базу мелкого рогатого скота. Реализация проекта позволит улучшить российский генофонд овец», — сообщили «РБК Тюмень» в пресс-службе компании. Они уточнили, что проект не имеет аналогов, а сама ферма появится в Тюменском районе и будет рассчитана на 4 тысячи овцематок. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области компания «Дамате» успешно применила технологию эмбриотрансфера, благодаря чему коровы смогут производить потомство в десять раз чаще.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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