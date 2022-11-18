Уполномоченный РФ при ЕСПЧ уличил суд Гааги в заговоре из-за приговора по делу о Boeing

18 ноября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

У суда нет никаких доказательств о том, что Boeing сбила Россия, заявил Павел Лаптев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Решение суда в Гааге по делу о крушении МН17 можно считать заговором. Об этом заявил первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев. «Это, во-первых, не этого суда компетенция. Во-вторых, доказательств никаких нет. В-третьих, это какой-то полный маразм. Это все равно что говорить, что российская ракета ударила по Польше, вот из этой серии, ничего этого там нет и близко», — отмечает Лаптев в интервью Пятому каналу. Заявления о том, что Boeing был сбит РФ — это не более, чем заявления неизвестных деятелей Запада, считает уполномоченный РФ при ЕСПЧ. Все факты о катастрофе скрыли, утверждает он. Также Лаптев напомнил, что у генерала вооруженных сил РФ Андрея Картополова были доказательства того, что в районе крушения Boeing 777 стояла украинская специальная установка. Однако в Гааге данный факт не приняли во внимание. Лаптев также отметил, что на момент 2014 года у Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не было таких эффективных средств, чтобы сбить самолет. Пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибло 298 человек — все находящиеся на борту люди. Суд в Гааге признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Кремль раскритиковал приговор Гааги по крушению малайзийского Boeing.

Решение суда в Гааге по делу о крушении МН17 можно считать заговором. Об этом заявил первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев. «Это, во-первых, не этого суда компетенция. Во-вторых, доказательств никаких нет. В-третьих, это какой-то полный маразм. Это все равно что говорить, что российская ракета ударила по Польше, вот из этой серии, ничего этого там нет и близко», — отмечает Лаптев в интервью Пятому каналу. Заявления о том, что Boeing был сбит РФ — это не более, чем заявления неизвестных деятелей Запада, считает уполномоченный РФ при ЕСПЧ. Все факты о катастрофе скрыли, утверждает он. Также Лаптев напомнил, что у генерала вооруженных сил РФ Андрея Картополова были доказательства того, что в районе крушения Boeing 777 стояла украинская специальная установка. Однако в Гааге данный факт не приняли во внимание. Лаптев также отметил, что на момент 2014 года у Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) не было таких эффективных средств, чтобы сбить самолет. Пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибло 298 человек — все находящиеся на борту люди. Суд в Гааге признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Кремль раскритиковал приговор Гааги по крушению малайзийского Boeing.