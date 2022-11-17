В Гааге вынесли вердикт по делу о сбитом Boeing: главные заявления

Суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу MH17

17 ноября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

По заявлениям голландского суда, обвиняемые не являлись единой группой Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Суд в Гааге признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. URA.RU собрало главные заявления по делу о сбитом малазийском Boeing. Обвиняемые, по данным суда, не являлись организованной группой, как ранее утверждала прокуратура. При этом все они имели отношение к применению ЗРК «Бук».

Все обвиняемые приговорены к пожизненному заключению.

Из заявления Гаагского суда следует, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет рейса MH17, был привезен из России. Затем ракетный комплекс был увезен обратно.

Окружной суд Гааги признал, что перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу о крушении самолета являются достоверными. Также подтверждено, что такие переговоры действительно велись.

Среди прочего, в Окружном суде Гааги заявили, что определить конкретные действия экипажа ЗРК «Бук» невозможно. Остается неизвестно и то, кто мог отдать команду на пуск ракеты.

Первый зампредкомитета Совфеда по обороне и безопасности, бывший постпред России при ЕС Владимир Чижов отреагировал на решение голландского суда. Чижов подчеркнул, что ряд западных стран лишь делали вид того, что идет реальное расследование крушения. При этом Россию к этому процессу не допустили, а обвинения в крушении в сторону первоначальных органов власти Донецкой Народной Республики высосаны из пальца.

Виновными в крушении MH17 являются экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, который ранее работал в российской военной разведке ГРУ и Леонид Харченко, являвшийся командиром одного из разведподразделений ГРУ ДНР. Пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате чего погибло 298 человек. В МИД РФ отвергают любые обвинения по делу о крушении малазийского Boeing, так как они, по мнению ведомства, являются голословными. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, следствие переполнено двойными стандартами.

Суд в Гааге признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. URA.RU собрало главные заявления по делу о сбитом малазийском Boeing. Пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате чего погибло 298 человек. В МИД РФ отвергают любые обвинения по делу о крушении малазийского Boeing, так как они, по мнению ведомства, являются голословными. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, следствие переполнено двойными стандартами.