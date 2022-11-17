В Гааге вынесли вердикт по делу о сбитом Boeing: главные заявления

По заявлениям голландского суда, обвиняемые не являлись единой группой
новость из сюжетаАвиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
Суд в Гааге признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. URA.RU собрало главные заявления по делу о сбитом малазийском Boeing.
- Обвиняемые, по данным суда, не являлись организованной группой, как ранее утверждала прокуратура. При этом все они имели отношение к применению ЗРК «Бук».
- Все обвиняемые приговорены к пожизненному заключению.
- Из заявления Гаагского суда следует, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет рейса MH17, был привезен из России. Затем ракетный комплекс был увезен обратно.
- Окружной суд Гааги признал, что перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу о крушении самолета являются достоверными. Также подтверждено, что такие переговоры действительно велись.
- Среди прочего, в Окружном суде Гааги заявили, что определить конкретные действия экипажа ЗРК «Бук» невозможно. Остается неизвестно и то, кто мог отдать команду на пуск ракеты.
- Первый зампредкомитета Совфеда по обороне и безопасности, бывший постпред России при ЕС Владимир Чижов отреагировал на решение голландского суда. Чижов подчеркнул, что ряд западных стран лишь делали вид того, что идет реальное расследование крушения. При этом Россию к этому процессу не допустили, а обвинения в крушении в сторону первоначальных органов власти Донецкой Народной Республики высосаны из пальца.
- Виновными в крушении MH17 являются экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, который ранее работал в российской военной разведке ГРУ и Леонид Харченко, являвшийся командиром одного из разведподразделений ГРУ ДНР.
Пассажирский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате чего погибло 298 человек. В МИД РФ отвергают любые обвинения по делу о крушении малазийского Boeing, так как они, по мнению ведомства, являются голословными. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, следствие переполнено двойными стандартами.
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