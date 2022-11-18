Минобороны России назвало солдат ВСУ «выродками»

Минобороны России: «выродки ВСУ» ответят за убийство 10 российских военнопленных

18 ноября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

В СМИ появилось видео расстрела ВСУ российских военнопленных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расстрел российских военнопленных «выродками ВСУ» показывает всю «сущность киевского режима». А президент Украины Владимир Зеленский ответит за каждого убитого военнопленного. С таким заявлением выступило Минобороны России. «Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что при всем этом украинские солдаты, сдавшиеся в плен, «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции». А также добавили, что это не единичное военное преступление украинской стороны. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат после того, как они уже сдались в плен и легли на землю. Достоверность видео, а также дата и место съемки не установлены.

Расстрел российских военнопленных «выродками ВСУ» показывает всю «сущность киевского режима». А президент Украины Владимир Зеленский ответит за каждого убитого военнопленного. С таким заявлением выступило Минобороны России. «Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что при всем этом украинские солдаты, сдавшиеся в плен, «содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции». А также добавили, что это не единичное военное преступление украинской стороны. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат после того, как они уже сдались в плен и легли на землю. Достоверность видео, а также дата и место съемки не установлены.