17 ноября 2022

Владимир Путин наградил медалью сотрудника челябинского телевещания

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, маникюр, ногти, рука чиновницы, планшет
Наталью Дикову наградили за совершенствование современных средств связи Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил государственной наградой Наталью Дикову, заместителя главного инженера «Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра» (ОРТПЦ). Соответствующий указ появился 18 ноября.

«За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Дикову Наталью Александровну», — говорится в указе президента РФ № 830 «О награждении государственными наградами». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дикова принимала участие в переходе региона на цифровое вещание. В регионе при участии заместителя главного инженера 14 октября 2019 года было произведено переключение трансляции аналоговых программ на цифру.

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Президент РФ Владимир Путин наградил государственной наградой Наталью Дикову, заместителя главного инженера «Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра» (ОРТПЦ). Соответствующий указ появился 18 ноября. «За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Дикову Наталью Александровну», — говорится в указе президента РФ № 830 «О награждении государственными наградами». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Дикова принимала участие в переходе региона на цифровое вещание. В регионе при участии заместителя главного инженера 14 октября 2019 года было произведено переключение трансляции аналоговых программ на цифру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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