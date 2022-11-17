Владимир Путин наградил медалью сотрудника челябинского телевещания

Президент РФ Владимир Путин наградил государственной наградой Наталью Дикову, заместителя главного инженера «Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра» (ОРТПЦ). Соответствующий указ появился 18 ноября.
«За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Дикову Наталью Александровну», — говорится в указе президента РФ № 830 «О награждении государственными наградами». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дикова принимала участие в переходе региона на цифровое вещание. В регионе при участии заместителя главного инженера 14 октября 2019 года было произведено переключение трансляции аналоговых программ на цифру.
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