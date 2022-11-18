18 ноября 2022

Чешский генерал обрушился на Зеленского из-за его слов о России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккейный матч
В Чехии раскритиковали Владимира Зеленского за необоснованные обвинения России по ситуации с Польшей Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию, обвиняя Россию в происшествии в Польше. Об этом заявил бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

«Нужно, чтобы украинцы не давали непроверенную информацию. Я реагирую на то, что сказал президент Владимир Зеленский, он прямо назвал Россию агрессором, напавшим на польскую территорию. Не думаю, что это совсем правильно», — пояснил Шедивы. Его слова приводит Irozhlas.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате погибли двое человек. Даже когда в Польше признали факт несчастного случая, украинский президент продолжал настаивать на том, что в происшествии виновата Россия.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию, обвиняя Россию в происшествии в Польше. Об этом заявил бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. «Нужно, чтобы украинцы не давали непроверенную информацию. Я реагирую на то, что сказал президент Владимир Зеленский, он прямо назвал Россию агрессором, напавшим на польскую территорию. Не думаю, что это совсем правильно», — пояснил Шедивы. Его слова приводит Irozhlas. Ранее сообщалось, что 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате погибли двое человек. Даже когда в Польше признали факт несчастного случая, украинский президент продолжал настаивать на том, что в происшествии виновата Россия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...