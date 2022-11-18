Чешский генерал обрушился на Зеленского из-за его слов о России

19 ноября 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

В Чехии раскритиковали Владимира Зеленского за необоснованные обвинения России по ситуации с Польшей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президент Украины Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию, обвиняя Россию в происшествии в Польше. Об этом заявил бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. «Нужно, чтобы украинцы не давали непроверенную информацию. Я реагирую на то, что сказал президент Владимир Зеленский, он прямо назвал Россию агрессором, напавшим на польскую территорию. Не думаю, что это совсем правильно», — пояснил Шедивы. Его слова приводит Irozhlas. Ранее сообщалось, что 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате погибли двое человек. Даже когда в Польше признали факт несчастного случая, украинский президент продолжал настаивать на том, что в происшествии виновата Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию, обвиняя Россию в происшествии в Польше. Об этом заявил бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. «Нужно, чтобы украинцы не давали непроверенную информацию. Я реагирую на то, что сказал президент Владимир Зеленский, он прямо назвал Россию агрессором, напавшим на польскую территорию. Не думаю, что это совсем правильно», — пояснил Шедивы. Его слова приводит Irozhlas. Ранее сообщалось, что 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате погибли двое человек. Даже когда в Польше признали факт несчастного случая, украинский президент продолжал настаивать на том, что в происшествии виновата Россия.