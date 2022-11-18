Президент Польши признал падение ракет несчастным случаем

18 ноября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Падение ракет на территории Польши — несчастный случай. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. «Все указывает на несчастный случай. Ракету было не остановить», — цитирует PolskieRadio24 польского президента. Дуда отметил, что в СМИ о событиях в Пшеводово (населенный пункт, в котором упали ракеты — прим. URA.RU) «появляется ложная информация». «Такие события показывают нам, насколько ужасны эти боевые действия [на Украине]», — подчеркнул президент Польши. 15 ноября на территорию Польши, приграничную с Украиной, упали две ракеты. В результате их падения погибли 2 человека. В Минобороны России заявления Польши о том, что ракеты были выпущены российской стороной назвали «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». После расследования, в котором принимали участия США и НАТО, в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что ракеты, упавшие в Польше не были российскими. Это подтверждают результаты расследования. Об этом заявлял сам Дуда, а также президент США Джо Байден. Украина, однако, настаивала на причастности России к ударам по Польше и запросила доступ к месту падения ракет.