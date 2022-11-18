Президент Польши признал падение ракет несчастным случаем

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Падение ракет в Польше — несчастный случай Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Падение ракет на территории Польши — несчастный случай. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Все указывает на несчастный случай. Ракету было не остановить», — цитирует PolskieRadio24 польского президента. Дуда отметил, что в СМИ о событиях в Пшеводово (населенный пункт, в котором упали ракеты — прим. URA.RU) «появляется ложная информация». «Такие события показывают нам, насколько ужасны эти боевые действия [на Украине]», — подчеркнул президент Польши.

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Падение ракет на территории Польши: что известно к этому часу

15 ноября на территорию Польши, приграничную с Украиной, упали две ракеты. В результате их падения погибли 2 человека. В Минобороны России заявления Польши о том, что ракеты были выпущены российской стороной назвали «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

После расследования, в котором принимали участия США и НАТО, в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что ракеты, упавшие в Польше не были российскими. Это подтверждают результаты расследования. Об этом заявлял сам Дуда, а также президент США Джо Байден. Украина, однако, настаивала на причастности России к ударам по Польше и запросила доступ к месту падения ракет.

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Падение ракет на территории Польши — несчастный случай. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. «Все указывает на несчастный случай. Ракету было не остановить», — цитирует PolskieRadio24 польского президента. Дуда отметил, что в СМИ о событиях в Пшеводово (населенный пункт, в котором упали ракеты — прим. URA.RU) «появляется ложная информация». «Такие события показывают нам, насколько ужасны эти боевые действия [на Украине]», — подчеркнул президент Польши. 15 ноября на территорию Польши, приграничную с Украиной, упали две ракеты. В результате их падения погибли 2 человека. В Минобороны России заявления Польши о том, что ракеты были выпущены российской стороной назвали «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». После расследования, в котором принимали участия США и НАТО, в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что ракеты, упавшие в Польше не были российскими. Это подтверждают результаты расследования. Об этом заявлял сам Дуда, а также президент США Джо Байден. Украина, однако, настаивала на причастности России к ударам по Польше и запросила доступ к месту падения ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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