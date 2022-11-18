18 ноября 2022

Подростки помогали ВСУ обстреливать мирных людей под Херсоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Двое подростков помогали ВСУ осуществить артиллерийский огонь, сообщают правоохранительные органы Херсонской области Фото:

В Херсонской области задержали подростка, который помогал украинским боевикам корректировать артиллерийский огонь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в правоохранительных органах региона.

По словам задержанного молодого человека, наводчиком стал его приятель, который передал ВСУ координаты предприятия по производству удобрений «5 элемент» в Голой Пристани, сообщают правоохранительные органы. Также они сообщили, что по их данным из-за действий подростков погибли 7 человек.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Одними из задач были денацификация и демилитаризация страны. 18 ноября в сети появилось видео с расстрелом российских военнопленных на Украине, сообщает телеканал 360.

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В Херсонской области задержали подростка, который помогал украинским боевикам корректировать артиллерийский огонь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в правоохранительных органах региона. По словам задержанного молодого человека, наводчиком стал его приятель, который передал ВСУ координаты предприятия по производству удобрений «5 элемент» в Голой Пристани, сообщают правоохранительные органы. Также они сообщили, что по их данным из-за действий подростков погибли 7 человек. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Одними из задач были денацификация и демилитаризация страны. 18 ноября в сети появилось видео с расстрелом российских военнопленных на Украине, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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