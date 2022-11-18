Житель Миасса неделю делает горку для детей

Нередко горки строят не только в ледовых городках, но и во дворах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Миасса в Челябинской области уже неделю делает горку для детей во дворе. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

«Чудесный человек уже неделю делает горку для детишек», — написала участница группы Татьяна. Женщина надеялась, что строителю будут помогать жители окрестных домов, но этого не случилось. Она решила, что сама вместе с мужем придет помогать строить горку.

В комментариях указали адрес, где трудится неравнодушный горожанин. Горка строится по адресу: Уральских добровольцев, 1а.