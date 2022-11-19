В Турции назвали российскую ядерную ракету РФ «Сатана-2» главным страхом Запада Yeni Safak: российская ракета «Сармат» способна достичь всех европейских столиц 20 ноября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 + Россия недавно успешно испытала ракету «Сармат», также известную как «Сатана-2» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Российская ракета «Сармат», также известная как Devil-2 («Сатана-2») — новая тяжелая баллистическая ракета, способная достичь всех столицы Европы. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak. «Российское смертоносное оружие, известное как ракета РС-28 „Сармат“, способно поражать цели на другом конце света. […] По данным американской прессы, „Сармат“ также находится в пределах досягаемости США», — передает СМИ. Сейчас лидеры стран Запада думают над тем, как не допустить планы президента России Владимира Путина по использованию смертоносного оружия, добавляют авторы материала. В статье утверждается, что эта ракета «в сто раз мощнее атомных бомб, которые США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны». Ранее Минобороны России сообщили, что вооруженные силы РФ пустили ракеты по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Ракеты успешно достигли целей. Так, например, были поражены производственные мощности по изготовлению ракет, а также уничтожен арсенал с артиллерией, которую поставили страны Запада. Российская ракета «Сармат», также известная как Devil-2 («Сатана-2») — новая тяжелая баллистическая ракета, способная достичь всех столицы Европы. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak. «Российское смертоносное оружие, известное как ракета РС-28 „Сармат“, способно поражать цели на другом конце света. […] По данным американской прессы, „Сармат“ также находится в пределах досягаемости США», — передает СМИ. Сейчас лидеры стран Запада думают над тем, как не допустить планы президента России Владимира Путина по использованию смертоносного оружия, добавляют авторы материала. В статье утверждается, что эта ракета «в сто раз мощнее атомных бомб, которые США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны». Ранее Минобороны России сообщили, что вооруженные силы РФ пустили ракеты по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Ракеты успешно достигли целей. Так, например, были поражены производственные мощности по изготовлению ракет, а также уничтожен арсенал с артиллерией, которую поставили страны Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям