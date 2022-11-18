ВС России ударили по объектам военного управления Украины

Вооруженные силы РФ пустили ракеты по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны России.
«Российские вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. И связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры», — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что ракеты успешно достигли целей. В частности, были поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с артиллерией, которую поставили страны Запада. Также военные РФ пресекли переброску резервов ВСУ и доставку иностранного оружия в зону боевых действий.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса.
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Вооруженные силы РФ пустили ракеты по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны России. «Российские вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. И связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры», — сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что ракеты успешно достигли целей. В частности, были поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с артиллерией, которую поставили страны Запада. Также военные РФ пресекли переброску резервов ВСУ и доставку иностранного оружия в зону боевых действий. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса.