ВС России ударили по объектам военного управления Украины

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ пустили ракеты по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны России.

«Российские вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. И связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры», — сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ракеты успешно достигли целей. В частности, были поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с артиллерией, которую поставили страны Запада. Также военные РФ пресекли переброску резервов ВСУ и доставку иностранного оружия в зону боевых действий.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса.

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Вооруженные силы РФ пустили ракеты по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны России. «Российские вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины. И связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры», — сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что ракеты успешно достигли целей. В частности, были поражены производственные мощности по изготовлению ракет, уничтожен арсенал с артиллерией, которую поставили страны Запада. Также военные РФ пресекли переброску резервов ВСУ и доставку иностранного оружия в зону боевых действий. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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