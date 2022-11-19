Военкор URA.RU показал, как выглядит разрушенная в ходе боев «Азовсталь». Видео 20 ноября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 + Военный корреспондент показал обстановку на металлургическом комбинате «Азовсталь» Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент URA.RU посетил территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент рассказал о состоянии инфраструктуры на территории комбината, разрушенного в ходе боев. «Сейчас здесь уже немного почищены дороги. И здания уже не кажутся такими опасными, способными обрушиться тебе прямо на голову», — рассказывает корреспондент. Он охарактеризовал общую картину, как «апокалипсис XXI века». Ранее власти ДНР заявили, что некоторая часть производств на «Азовстали» имеет перспективы развития. Жительница Мариуполя рассказала, как украинские боевики похитили ее с подругой и насильно удерживали на территории завода «Азовсталь», передает агентство Nation News. Территория Мариуполя, где находится предприятие, была освобождена в ходе спецоперации России. Националисты скрылись в подвалах «Азовстали», там же удерживали мирных жителей. «Азовсталь» была полностью освобождена от украинских националистов 21 мая. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов, заблокированных на территории завода. Военный корреспондент URA.RU посетил территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент рассказал о состоянии инфраструктуры на территории комбината, разрушенного в ходе боев. «Сейчас здесь уже немного почищены дороги. И здания уже не кажутся такими опасными, способными обрушиться тебе прямо на голову», — рассказывает корреспондент. Он охарактеризовал общую картину, как «апокалипсис XXI века». Ранее власти ДНР заявили, что некоторая часть производств на «Азовстали» имеет перспективы развития. Жительница Мариуполя рассказала, как украинские боевики похитили ее с подругой и насильно удерживали на территории завода «Азовсталь», передает агентство Nation News. Территория Мариуполя, где находится предприятие, была освобождена в ходе спецоперации России. Националисты скрылись в подвалах «Азовстали», там же удерживали мирных жителей. «Азовсталь» была полностью освобождена от украинских националистов 21 мая. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов, заблокированных на территории завода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям