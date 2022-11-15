Власти ДНР раскрыли URA.RU дальнейшую судьбу «Азовстали»

Власти ДНР заявили о планах частично восстановить производство на «Азовстали»

15 ноября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Существует план по восстановлению «Азовстали», заявил Председатель Госкомэкополитики при Главе ДНР Фото: Сергей Венявский © URA.RU В перспективе металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в ходе боевых действий в Мариуполе, будет восстановлен. Об этом сообщил Председатель Госкомэкополитики при Главе ДНР Роман Кишкань в разговоре URA.RU. «В данной концепции (концепция восстановления Мариуполя и „Азовстали“ — прим. URA.RU) представлены, в том числе, и перспективы развития части производств разрушенного в ходе боевых действий металлургического комбината „Азовсталь“. В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — сказал Роман Кишкань в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также он отметил, что «Азовсталь» является наиболее сложным и техногенно опасным объектом с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить из-за того, что поврежденные объекты представляют угрозу для экологии. Например, для Азовского моря особую опасность представляет гигантский шламонакопитель. Он находится в 600 метрах от берега, сообщает эксперт. После сбора проб специалистами войск РХБЗ МО РФ совместно со специалистами Госкомэкополитики при Главе ДНР, были вынесены заключения по созданию особой концепции. В нее входит план по восстановлению города Мариуполь и «Азовстали». Территория металлургического комбината «Азовсталь» стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и боевиков ВСУ в Мариуполе. Осада завода началась 18 марта. Завершилась 20 мая победой армии РФ.

В перспективе металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в ходе боевых действий в Мариуполе, будет восстановлен. Об этом сообщил Председатель Госкомэкополитики при Главе ДНР Роман Кишкань в разговоре URA.RU. «В данной концепции (концепция восстановления Мариуполя и „Азовстали“ — прим. URA.RU) представлены, в том числе, и перспективы развития части производств разрушенного в ходе боевых действий металлургического комбината „Азовсталь“. В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — сказал Роман Кишкань в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также он отметил, что «Азовсталь» является наиболее сложным и техногенно опасным объектом с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить из-за того, что поврежденные объекты представляют угрозу для экологии. Например, для Азовского моря особую опасность представляет гигантский шламонакопитель. Он находится в 600 метрах от берега, сообщает эксперт. После сбора проб специалистами войск РХБЗ МО РФ совместно со специалистами Госкомэкополитики при Главе ДНР, были вынесены заключения по созданию особой концепции. В нее входит план по восстановлению города Мариуполь и «Азовстали». Территория металлургического комбината «Азовсталь» стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и боевиков ВСУ в Мариуполе. Осада завода началась 18 марта. Завершилась 20 мая победой армии РФ.