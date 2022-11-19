Зеленский отказался от перемирия с Россией

19 ноября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что России нужна только временная передышка Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией. По его мнению, РФ нужна только передышка. «Россия сейчас ищет короткого перемирия, передышки, чтобы восстановить силы. <…> Кто-то может назвать это концом конфликта. Но такая передышка только ухудшит ситуацию», — заявил Зеленский в ходе открытия Галифакского международного форума по безопасности 2022 года, передает Politico. При этом уточняется, что в США подталкивают Украину к тому, чтобы разрешить конфликт с Россией дипломатическим путем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток проведения переговоров, которые ни к чему не привели. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером и даже законодательно запрещал переговоры в своей стране, введя соответствующий указ. После он говорил, что Россия не собирается проводить дипломатию. В Кремле же говорили о том, что готовы к разговору с украинской стороной в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией. По его мнению, РФ нужна только передышка. «Россия сейчас ищет короткого перемирия, передышки, чтобы восстановить силы. <…> Кто-то может назвать это концом конфликта. Но такая передышка только ухудшит ситуацию», — заявил Зеленский в ходе открытия Галифакского международного форума по безопасности 2022 года, передает Politico. При этом уточняется, что в США подталкивают Украину к тому, чтобы разрешить конфликт с Россией дипломатическим путем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток проведения переговоров, которые ни к чему не привели. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером и даже законодательно запрещал переговоры в своей стране, введя соответствующий указ. После он говорил, что Россия не собирается проводить дипломатию. В Кремле же говорили о том, что готовы к разговору с украинской стороной в любой момент.