Зеленский отказался от перемирия с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что России нужна только временная передышка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией. По его мнению, РФ нужна только передышка.

«Россия сейчас ищет короткого перемирия, передышки, чтобы восстановить силы. <…> Кто-то может назвать это концом конфликта. Но такая передышка только ухудшит ситуацию», — заявил Зеленский в ходе открытия Галифакского международного форума по безопасности 2022 года, передает Politico. При этом уточняется, что в США подталкивают Украину к тому, чтобы разрешить конфликт с Россией дипломатическим путем.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток проведения переговоров, которые ни к чему не привели. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером и даже законодательно запрещал переговоры в своей стране, введя соответствующий указ. После он говорил, что Россия не собирается проводить дипломатию. В Кремле же говорили о том, что готовы к разговору с украинской стороной в любой момент.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией. По его мнению, РФ нужна только передышка. «Россия сейчас ищет короткого перемирия, передышки, чтобы восстановить силы. <…> Кто-то может назвать это концом конфликта. Но такая передышка только ухудшит ситуацию», — заявил Зеленский в ходе открытия Галифакского международного форума по безопасности 2022 года, передает Politico. При этом уточняется, что в США подталкивают Украину к тому, чтобы разрешить конфликт с Россией дипломатическим путем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток проведения переговоров, которые ни к чему не привели. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером и даже законодательно запрещал переговоры в своей стране, введя соответствующий указ. После он говорил, что Россия не собирается проводить дипломатию. В Кремле же говорили о том, что готовы к разговору с украинской стороной в любой момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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