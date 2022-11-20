Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

20 ноября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Токаев набрал наибольшее число голосов на выборах Фото: официальный сайт президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, заполучив более 82 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов. «Касым-Жомарт Токаев — 82,45%. Таким образом, по предварительным данным, максимальное количество голосов набрал действующий президент Казахстана», — приводит данные telegram-канал «Новости Казахстана». Досрочные выборы с республике состоялись 20 ноября в соответствии с указом Токаева. Также политик ранее подписал документ, согласно которому, срок полномочий главы Казахстана будет ограничен семью годами без права переизбрания. До этого срок составлял пять лет с правом участвовать в выборах второй раз.

Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, заполучив более 82 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов. «Касым-Жомарт Токаев — 82,45%. Таким образом, по предварительным данным, максимальное количество голосов набрал действующий президент Казахстана», — приводит данные telegram-канал «Новости Казахстана». Досрочные выборы с республике состоялись 20 ноября в соответствии с указом Токаева. Также политик ранее подписал документ, согласно которому, срок полномочий главы Казахстана будет ограничен семью годами без права переизбрания. До этого срок составлял пять лет с правом участвовать в выборах второй раз.