Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Токаев набрал наибольшее число голосов на выборах
Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, заполучив более 82 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов.
«Касым-Жомарт Токаев — 82,45%. Таким образом, по предварительным данным, максимальное количество голосов набрал действующий президент Казахстана», — приводит данные telegram-канал «Новости Казахстана».
Досрочные выборы с республике состоялись 20 ноября в соответствии с указом Токаева. Также политик ранее подписал документ, согласно которому, срок полномочий главы Казахстана будет ограничен семью годами без права переизбрания. До этого срок составлял пять лет с правом участвовать в выборах второй раз.
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