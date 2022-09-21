Токаев назвал дату внеочередных выборов президента Казахстана

Токаев: выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября

21 сентября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев назначил дату выборов в Казахстане на ноябрь Фото: официальный сайт президента Казахстана Выборы президента Казахстана состоятся в конце ноября. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан», — говорится на официальном сайте президента Казахстана. По итогам этого мероприятия «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы». Токаев также гарантировал проведение избирательной кампании в соответствии с законодательством. «Вместе мы построим Справедливый Казахстан!» — дополнил он. Ранее президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания. Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану.

Выборы президента Казахстана состоятся в конце ноября. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан», — говорится на официальном сайте президента Казахстана. По итогам этого мероприятия «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы». Токаев также гарантировал проведение избирательной кампании в соответствии с законодательством. «Вместе мы построим Справедливый Казахстан!» — дополнил он. Ранее президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания. Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану.