Токаев назвал дату внеочередных выборов президента Казахстана

Токаев: выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября
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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев назначил дату выборов в Казахстане на ноябрь Фото:

Выборы президента Казахстана состоятся в конце ноября. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан», — говорится на официальном сайте президента Казахстана. По итогам этого мероприятия «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы».

Токаев также гарантировал проведение избирательной кампании в соответствии с законодательством. «Вместе мы построим Справедливый Казахстан!» — дополнил он.

Ранее президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания. Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану.

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Выборы президента Казахстана состоятся в конце ноября. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан», — говорится на официальном сайте президента Казахстана. По итогам этого мероприятия «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы». Токаев также гарантировал проведение избирательной кампании в соответствии с законодательством. «Вместе мы построим Справедливый Казахстан!» — дополнил он. Ранее президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания. Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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