Токаев переименовал Нур-Султан и установил семилетний срок президентства

Касым-Жомарт Токаев внес изменения и в Конституцию Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан“. Текст закона публикуется в печати», — говорится в сообщении на официальном сайте.
Отмечается также, что столица республики переименована из Нур-Султана в Астану. Другой информации не сообщается.
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