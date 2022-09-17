Токаев переименовал Нур-Султан и установил семилетний срок президентства

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев внес изменения и в Конституцию Республики Казахстан Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан“. Текст закона публикуется в печати», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Отмечается также, что столица республики переименована из Нур-Султана в Астану. Другой информации не сообщается.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства. «Главой государства подписан закон Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан“. Текст закона публикуется в печати», — говорится в сообщении на официальном сайте. Отмечается также, что столица республики переименована из Нур-Султана в Астану. Другой информации не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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