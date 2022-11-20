Челябинская КСП прогнозирует рост доллара

Эксперты видят много оснований, чтобы доллар ушел «вверх» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области прогнозируют рост курса доллара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, причиной этому станет повышенный спрос населения на покупку валюты и эмбарго на российскую нефть западных стран.

«По данным Центробанка спрос физических лиц на доллары и евро в октябре текущего года составил почти 71 млрд рублей. А повышенный спрос, не важно, товары это или валюта, всегда влечет увеличение цены (курса)», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП отметили, что декабре вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Несмотря на санкции, в ЕС до сих пор частично покупают нефть из России, в частности, Германия. Со следующего месяца наступит полный запрет, и потребители на Западе не смогут покупать нефть в России. Американской валюты в стране станет меньше, соответственно она будет дорожать.

По словам региональных экспертов, Россия также договорилась рассчитываться с Китаем в национальных валютах. Мы закупаемся у них юанями, они у нас долларами. Это может держать курс рубля к юаню в некоторой стабильности, но есть нюанс: подобные расчеты и кросс-курсы ослабят рубль, в том числе и к доллару.

«Как видим, оснований для того, чтобы курс доллара ушел „вверх“ достаточно. Посмотрим после новогодних праздников, так ли будет это на самом деле», — отмечают в пресс-службе ведомства.