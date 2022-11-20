20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Власти ЯНАО возместят муниципалитетам затраты на мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер дотации будет равен сумме расходов на мобилизационные мероприятия Фото:
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Мобилизация в России

Власти ЯНАО возместят муниципалитетам затраты на обеспечение мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Проектом постановления предусматривается возмещение затрат муниципальным образованиям автономного округа за обеспечение всем необходимым граждан, призванных в рамках мобилизационных мероприятий, проведенных на территории региона», — говорится в комментарии к документу. Главы муниципалитетов должны к 15 января предоставить в департамент гражданской защиты отчет об использовании выделенной дотации.

Размер дотации, предоставляемой муниципалитетам, будет равен сумме расходов на мобилизационные мероприятия, проведенные в городах округа в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал меры поддержки для мобилизованных и их семей.

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Власти ЯНАО возместят муниципалитетам затраты на обеспечение мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Проектом постановления предусматривается возмещение затрат муниципальным образованиям автономного округа за обеспечение всем необходимым граждан, призванных в рамках мобилизационных мероприятий, проведенных на территории региона», — говорится в комментарии к документу. Главы муниципалитетов должны к 15 января предоставить в департамент гражданской защиты отчет об использовании выделенной дотации. Размер дотации, предоставляемой муниципалитетам, будет равен сумме расходов на мобилизационные мероприятия, проведенные в городах округа в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал меры поддержки для мобилизованных и их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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