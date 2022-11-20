Власти ЯНАО возместят муниципалитетам затраты на мобилизацию

21 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Размер дотации будет равен сумме расходов на мобилизационные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ЯНАО возместят муниципалитетам затраты на обеспечение мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Проектом постановления предусматривается возмещение затрат муниципальным образованиям автономного округа за обеспечение всем необходимым граждан, призванных в рамках мобилизационных мероприятий, проведенных на территории региона», — говорится в комментарии к документу. Главы муниципалитетов должны к 15 января предоставить в департамент гражданской защиты отчет об использовании выделенной дотации. Размер дотации, предоставляемой муниципалитетам, будет равен сумме расходов на мобилизационные мероприятия, проведенные в городах округа в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал меры поддержки для мобилизованных и их семей.

Власти ЯНАО возместят муниципалитетам затраты на обеспечение мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Проектом постановления предусматривается возмещение затрат муниципальным образованиям автономного округа за обеспечение всем необходимым граждан, призванных в рамках мобилизационных мероприятий, проведенных на территории региона», — говорится в комментарии к документу. Главы муниципалитетов должны к 15 января предоставить в департамент гражданской защиты отчет об использовании выделенной дотации. Размер дотации, предоставляемой муниципалитетам, будет равен сумме расходов на мобилизационные мероприятия, проведенные в городах округа в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал меры поддержки для мобилизованных и их семей.