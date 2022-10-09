Артюхов анонсировал меры поддержки семьям мобилизованных в ЯНАО

Для мобилизованных и их семей создали пакет мер поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что для детей и семей мобилизованных разработали меры поддержки. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Ямал позаботится о семьях наших военнослужащих. Запускаем комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы ямальцы, исполняющие свой долг, чувствовали поддержку и заботу округа, знали, что их близкие в безопасности», — написал Артюхов.

Для самих призывников помимо уже анонсированных мер предусмотрели сертификаты на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей на медицинские услуги, а также мобилизованных освобождают от уплаты транспортного налога. Детей призывников до 18 лет обеспечат лекарствами, которые выпишут врачи.

Власти будут оплачивать отдых и оздоровление, предоставят приоритет для зачисления в спортивные секции. «Выдадим спортивную экипировку, занятия в любых секциях и кружках в госучреждениях культуры и спорта — бесплатные, летом для юных спортсменов организуем оздоровительные сборы», — написал Артюхов.

Кроме того, детям и женам военнослужащих возместят траты за обучение на водительское удостоверение категории «В». В больницах и семьи мобилизованных будут обслуживаться без очереди. У призывников будет приоритет в окружной жилищной программе молодым семьям.

Ранее Артюхов анонсировал единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей каждому мобилизованному. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. А с 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.