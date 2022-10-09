09 октября 2022
08 октября 2022

Артюхов анонсировал меры поддержки семьям мобилизованных в ЯНАО

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, прощание, отправка мобилизованных
Для мобилизованных и их семей создали пакет мер поддержки Фото:
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Мобилизация в России

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что для детей и семей мобилизованных разработали меры поддержки. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Ямал позаботится о семьях наших военнослужащих. Запускаем комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы ямальцы, исполняющие свой долг, чувствовали поддержку и заботу округа, знали, что их близкие в безопасности», — написал Артюхов.

Для самих призывников помимо уже анонсированных мер предусмотрели сертификаты на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей на медицинские услуги, а также мобилизованных освобождают от уплаты транспортного налога. Детей призывников до 18 лет обеспечат лекарствами, которые выпишут врачи.

Власти будут оплачивать отдых и оздоровление, предоставят приоритет для зачисления в спортивные секции. «Выдадим спортивную экипировку, занятия в любых секциях и кружках в госучреждениях культуры и спорта — бесплатные, летом для юных спортсменов организуем оздоровительные сборы», — написал Артюхов.

Кроме того, детям и женам военнослужащих возместят траты за обучение на водительское удостоверение категории «В». В больницах и семьи мобилизованных будут обслуживаться без очереди. У призывников будет приоритет в окружной жилищной программе молодым семьям.

Ранее Артюхов анонсировал единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей каждому мобилизованному. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. А с 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что для детей и семей мобилизованных разработали меры поддержки. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Ямал позаботится о семьях наших военнослужащих. Запускаем комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы ямальцы, исполняющие свой долг, чувствовали поддержку и заботу округа, знали, что их близкие в безопасности», — написал Артюхов. Для самих призывников помимо уже анонсированных мер предусмотрели сертификаты на реабилитацию в размере 120 тысяч рублей на медицинские услуги, а также мобилизованных освобождают от уплаты транспортного налога. Детей призывников до 18 лет обеспечат лекарствами, которые выпишут врачи. Власти будут оплачивать отдых и оздоровление, предоставят приоритет для зачисления в спортивные секции. «Выдадим спортивную экипировку, занятия в любых секциях и кружках в госучреждениях культуры и спорта — бесплатные, летом для юных спортсменов организуем оздоровительные сборы», — написал Артюхов. Кроме того, детям и женам военнослужащих возместят траты за обучение на водительское удостоверение категории «В». В больницах и семьи мобилизованных будут обслуживаться без очереди. У призывников будет приоритет в окружной жилищной программе молодым семьям. Ранее Артюхов анонсировал единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей каждому мобилизованному. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. А с 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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