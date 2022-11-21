Пятый канал: президент московского банка насмерть сбил пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Мужчина скончался на месте от полученных травм Фото:

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко сбил пенсионера. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает Пятый канал.

«Банкир [президент банка] двигался на автомобиле Lexus RX350. В этот момент по обочине дороги у деревни Сальково шел 64-летний мужчина. От полученных травм в результате столкновения пенсионер скончался на месте», — передает Пятый канал. Там уточнили, что ДТП произошло вечером 20 ноября.

Редакция URA.RU отправила запрос в ГУ МВД России по Московской области для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко сбил пенсионера. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает Пятый канал. «Банкир [президент банка] двигался на автомобиле Lexus RX350. В этот момент по обочине дороги у деревни Сальково шел 64-летний мужчина. От полученных травм в результате столкновения пенсионер скончался на месте», — передает Пятый канал. Там уточнили, что ДТП произошло вечером 20 ноября. Редакция URA.RU отправила запрос в ГУ МВД России по Московской области для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...