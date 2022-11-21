Пятый канал: президент московского банка насмерть сбил пенсионера

Мужчина скончался на месте от полученных травм
Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко сбил пенсионера. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает Пятый канал.
«Банкир [президент банка] двигался на автомобиле Lexus RX350. В этот момент по обочине дороги у деревни Сальково шел 64-летний мужчина. От полученных травм в результате столкновения пенсионер скончался на месте», — передает Пятый канал. Там уточнили, что ДТП произошло вечером 20 ноября.
Редакция URA.RU отправила запрос в ГУ МВД России по Московской области для подтверждения информации. На момент публикации ответа не поступило.
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