Диетолог рассказал о вредных продуктах для перекуса

Диетолог: чай с печеньем во время перекуса приводят к перееданию

21 ноября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Анжелика Дюваль советует заменить чай с печеньем фруктами и чистой водой во время перекуса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Во время перекуса следует избегать чая или кофе с печеньем и снеками, так как они нарушают пищевой режим и приводят к перееданию, а также негативно влияют на настроение. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль «Прежде всего избегайте перекусов из разряда чай или кофе с печеньем и снеками, поскольку они нарушают пищевой режим, приводят к перееданию и негативно влияют на настроение», — пишет «Ридус» со ссылкой на диетолога. Для перекуса на работе стоит взять несколько фруктов, бутылку чистой воды и оставить их на своем месте, предлагает Дюваль. Диетолог советует по возможности приносить на работу домашнюю еду вместо того, чтобы обедать в ресторанах быстрого питания. Хороший обед состоит из сложных углеводов по типу круп и белка, а также из овощей и зелени. Во время приема пищи следует избегать большого количества хлеба, сладостей и фабричных соусов. «Если вы съедите что-то жирное, будьте готовы чувствовать сонливость и упадок сил», — отметила Дюваль.

Во время перекуса следует избегать чая или кофе с печеньем и снеками, так как они нарушают пищевой режим и приводят к перееданию, а также негативно влияют на настроение. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль «Прежде всего избегайте перекусов из разряда чай или кофе с печеньем и снеками, поскольку они нарушают пищевой режим, приводят к перееданию и негативно влияют на настроение», — пишет «Ридус» со ссылкой на диетолога. Для перекуса на работе стоит взять несколько фруктов, бутылку чистой воды и оставить их на своем месте, предлагает Дюваль. Диетолог советует по возможности приносить на работу домашнюю еду вместо того, чтобы обедать в ресторанах быстрого питания. Хороший обед состоит из сложных углеводов по типу круп и белка, а также из овощей и зелени. Во время приема пищи следует избегать большого количества хлеба, сладостей и фабричных соусов. «Если вы съедите что-то жирное, будьте готовы чувствовать сонливость и упадок сил», — отметила Дюваль.