20 ноября 2022
19 ноября 2022

Мэрия Кургана отказалась от салюта на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, салют победы
В Кургане не будут проводить салют на праздновании Нового года Фото:

В Кургане отменили салют, который традиционно проходил во время празднования Нового года вечером 31 декабря. Соответствующую информацию рассказали в администрации города Кургана.

«Салюта в этом году не будет. На этот раз уклон делаем на детскую программу. Для детей организуют праздничные площадки у культурных центров „Современник“ и „Черемушки“, в ЦПКиО будет работать резиденция Деда Мороза», — сообщили telegram-каналу «Курганистан» в администрации. Также в мэрии сообщают, что на центральной площади установят новогоднюю елку и ледовые скульптуры. Что касается освещения, то для украшения будут использованы уже имеющиеся гирлянды.

Ранее URA.RU писало, что в связи с ситуацией в стране губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Средства, выделенные на иллюминацию и украшения к празднику, были перенаправлены на экипировку военнослужащих.

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В Кургане отменили салют, который традиционно проходил во время празднования Нового года вечером 31 декабря. Соответствующую информацию рассказали в администрации города Кургана. «Салюта в этом году не будет. На этот раз уклон делаем на детскую программу. Для детей организуют праздничные площадки у культурных центров „Современник“ и „Черемушки“, в ЦПКиО будет работать резиденция Деда Мороза», — сообщили telegram-каналу «Курганистан» в администрации. Также в мэрии сообщают, что на центральной площади установят новогоднюю елку и ледовые скульптуры. Что касается освещения, то для украшения будут использованы уже имеющиеся гирлянды. Ранее URA.RU писало, что в связи с ситуацией в стране губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Средства, выделенные на иллюминацию и украшения к празднику, были перенаправлены на экипировку военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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