Мэрия Кургана отказалась от салюта на Новый год

21 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Кургане не будут проводить салют на праздновании Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане отменили салют, который традиционно проходил во время празднования Нового года вечером 31 декабря. Соответствующую информацию рассказали в администрации города Кургана. «Салюта в этом году не будет. На этот раз уклон делаем на детскую программу. Для детей организуют праздничные площадки у культурных центров „Современник“ и „Черемушки“, в ЦПКиО будет работать резиденция Деда Мороза», — сообщили telegram-каналу «Курганистан» в администрации. Также в мэрии сообщают, что на центральной площади установят новогоднюю елку и ледовые скульптуры. Что касается освещения, то для украшения будут использованы уже имеющиеся гирлянды. Ранее URA.RU писало, что в связи с ситуацией в стране губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Средства, выделенные на иллюминацию и украшения к празднику, были перенаправлены на экипировку военнослужащих.

В Кургане отменили салют, который традиционно проходил во время празднования Нового года вечером 31 декабря. Соответствующую информацию рассказали в администрации города Кургана. «Салюта в этом году не будет. На этот раз уклон делаем на детскую программу. Для детей организуют праздничные площадки у культурных центров „Современник“ и „Черемушки“, в ЦПКиО будет работать резиденция Деда Мороза», — сообщили telegram-каналу «Курганистан» в администрации. Также в мэрии сообщают, что на центральной площади установят новогоднюю елку и ледовые скульптуры. Что касается освещения, то для украшения будут использованы уже имеющиеся гирлянды. Ранее URA.RU писало, что в связи с ситуацией в стране губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Средства, выделенные на иллюминацию и украшения к празднику, были перенаправлены на экипировку военнослужащих.