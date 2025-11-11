Жители Москвы сядут в курганскую тюрьму на 10 лет из-за iPhone

Москвичи раскладывали закладки в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе (Курганская область) суд вынес приговор двум молодым людям из Москвы, обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков. Суд назначил каждому из виновных наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Москвичи раскладывали закладки, за это им обещали деньги и телефон марки iPhone, сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

«Подсудимые в январе текущего года по просьбе своего знакомого прибыли в Курган из Москвы, где за обещанное вознаграждение в размере 40 000 рублей и сотовый телефон марки iPhone должны были сделать тайниковые закладки с наркотическим средством мефедрон», — пишет прокуратура. При выходе из лесного массива в селе Большое Чаусово подсудимых задержали сотрудники полиции. При них было обнаружено и изъято большое количество свертков с наркотическими веществами.

В ходе осмотров участков местности с участием подсудимых из тайников было изъято еще семь свертков с наркотическим средством. Общая масса изъятых веществ составила более 56 грамм.

