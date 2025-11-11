Логотип РИА URA.RU
Огненный звездопад накроет Курган

11 ноября 2025 в 10:10
Северные Тауриды оставят яркий след в небе над Курганом (архивное фото)

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Кургана в ночь с 11 на 12 ноября смогут увидеть метеорный поток Северных Таурид. В период пика активности метеоры оставляют яркие следы на небе, что создает эффект «огненного звездопада». Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«Огненный звездопад увидят курганцы сегодня ночью. Северные Тауриды оставят яркие следы на небе — они видны даже на фоне лунного света. Сегодня у них пик активности, до пяти метеоров в час», — подчеркнули в tg-канале.

Лучшее время для наблюдения — с 22:00 до 02:00. Для более яркого восприятия явления рекомендуется выехать за город.

