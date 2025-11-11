Логотип РИА URA.RU
Обвиняемый в серии убийств советского периода курганец категорически отрицает вину. Видео

В Кургане начался суд о серии жестоких убийств, случившихся во времена СССР
11 ноября 2025 в 10:45
Обвиняемый в трех убийствах курганцев заключенный не признал вину

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали судить бывшего жителя города Олега Фоминых. Следствие считает его виновным в трех жестоких убийствах, два из которых были совершены во времена СССР, а третье — в 1998 году. Подсудимый вину после оглашения обвинения не признал. Об этом корреспондент URA.RU узнал, побывав на судебном заседании.

После оглашения обвинительной части, судья Денис Черкасов обратился к заключенному. «Вы обвиняетесь в совершении трех убийств, которые могли быть совершены вами в Кургане более 25 лет назад. Первое — причинение в августе 1983 года смерти П. жестоким способом. Второе — убийство несовершеннолетнего С. в июне 1987 года с особой жестокостью из корыстных побуждений. Третье — жестокое убийство Н в апреле 1998 года. Признаете ли вы свою вину?», — задал вопрос судья. На все три пункта обвиняемый ответил отрицательно.

По словам подсудимого, первую убитую жертву он никогда не видел. По второму преступлению вину также не признает. О третьем случае убийства Фоминых заметил, что дело было в свое время закрыто из-за отсутствия в его действиях состава преступления, а теперь снова открыто.

Для участия в суде обвиняемый был доставлен из колонии особого режима, в настоящее время находится в СИЗО. Суд отложил заседание на месяц. В дальнейшем в судебном будут изучать материалы дела с показаниями свидетелей, которых уже нет в живых. Также в суд повторно вызовут потерпевших, всего их в деле пятеро. Затем будут допрашивать свидетелей и самого обвиняемого.

