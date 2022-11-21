Глава Росатома заявил о риске аварии на ЗАЭС

Станция ЗАЭС поставлена на риск атомной аварии, сообщил Алексей Лихачев
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) возможен риск атомной аварии. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на форуме «Атомэкспо-2022».
«Мы информируем мировое сообщество, что станция ЗАЭС поставлена на риск атомной аварии», — сказал Лихачев. Его слова приводит ТАСС.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрело территорию ЗАЭС после обстрелов. Также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что персоналу ЗАЭС всегда удавалось держать в безопасности эксплуатации шести энергоблоков, но так не может продолжаться.
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