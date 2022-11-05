Глава МАГАТЭ: персонал Запорожской АЭС больше не может спасать Европу от ядерной аварии

06 ноября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Персонал ЗАЭС всегда поддерживал безопасность энергоблоков, заявил Гросси Фото: Сергей Венявский © URA.RU Персоналу Запорожской АЭС на протяжении всего времени удавалось поддерживать безопасную эксплуатацию шести энергоблоков, однако сейчас так не может продолжаться. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «До сих пор отважному персоналу Запорожской АЭС всегда удавалось поддерживать безопасную эксплуатацию шести энергоблоков. Но так не может продолжаться», — сказал Гросси, сообщается на официальном сайте МАГАТЭ. Гросси отметил, что неоднократно призывал к безотлагательному установлению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС для предотвращения ядерной аварии. По его словам, необходимо действовать, пока не стало слишком поздно. «Мы не можем позволить себе больше терять время», — подчеркнул он. Ранее Гросси заявлял, что лидерство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло к России. По его словам, до этого оно было у США. Президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи с Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности, пишет RT.

Персоналу Запорожской АЭС на протяжении всего времени удавалось поддерживать безопасную эксплуатацию шести энергоблоков, однако сейчас так не может продолжаться. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «До сих пор отважному персоналу Запорожской АЭС всегда удавалось поддерживать безопасную эксплуатацию шести энергоблоков. Но так не может продолжаться», — сказал Гросси, сообщается на официальном сайте МАГАТЭ. Гросси отметил, что неоднократно призывал к безотлагательному установлению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС для предотвращения ядерной аварии. По его словам, необходимо действовать, пока не стало слишком поздно. «Мы не можем позволить себе больше терять время», — подчеркнул он. Ранее Гросси заявлял, что лидерство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло к России. По его словам, до этого оно было у США. Президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи с Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности, пишет RT.