20 ноября 2022
19 ноября 2022

Жители Херсона и Запорожья эвакуировались в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Более сотни жителей Херсона и Запорожья приехали в Тюменскую область Фото:
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Более сотни жителей Херсонской и Запорожской областей прибыли в Тюменскую область. Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития региона. Приезд граждан носил не массовый характер, они добирались самостоятельно.

«В наш регион приезжают жители Херсонской и Запорожской областей. Массового характера их прибытие не носит. В Тюменской области фактически находятся 36 семей из Херсонской области и 19 семей из Запорожской. Всего — 101 человек», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития региона.

Среди прибывших большинство женщин, нежели мужчин — 59 против 42. Детей обоих полов в общем числе приехавших 23 человека.

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Большинство жителей высказались за вхождение этих регионов в состав РФ, а после президент страны Владимир Путин заявил о необходимости эвакуации мирного населения из зоны наступления ВСУ.

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Более сотни жителей Херсонской и Запорожской областей прибыли в Тюменскую область. Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития региона. Приезд граждан носил не массовый характер, они добирались самостоятельно. «В наш регион приезжают жители Херсонской и Запорожской областей. Массового характера их прибытие не носит. В Тюменской области фактически находятся 36 семей из Херсонской области и 19 семей из Запорожской. Всего — 101 человек», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития региона. Среди прибывших большинство женщин, нежели мужчин — 59 против 42. Детей обоих полов в общем числе приехавших 23 человека. В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Большинство жителей высказались за вхождение этих регионов в состав РФ, а после президент страны Владимир Путин заявил о необходимости эвакуации мирного населения из зоны наступления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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