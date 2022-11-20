Жители Херсона и Запорожья эвакуировались в Тюменскую область

Более сотни жителей Херсонской и Запорожской областей прибыли в Тюменскую область. Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития региона. Приезд граждан носил не массовый характер, они добирались самостоятельно.
«В наш регион приезжают жители Херсонской и Запорожской областей. Массового характера их прибытие не носит. В Тюменской области фактически находятся 36 семей из Херсонской области и 19 семей из Запорожской. Всего — 101 человек», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития региона.
Среди прибывших большинство женщин, нежели мужчин — 59 против 42. Детей обоих полов в общем числе приехавших 23 человека.
В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Большинство жителей высказались за вхождение этих регионов в состав РФ, а после президент страны Владимир Путин заявил о необходимости эвакуации мирного населения из зоны наступления ВСУ.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii