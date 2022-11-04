Всех жителей Херсона необходимо убрать из зоны боевых действий, гражданское население не должно страдать от обстрелов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Тех, кто живет в Херсоне, надо вывезти из зоны боевых действий — гражданское население не должно страдать», — сказал Путин после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Ранее сообщалось, что ВСУ ведут наступление на Херсонскую область, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация, из-за чего началось переселение граждан. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона.
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Всех жителей Херсона необходимо убрать из зоны боевых действий, гражданское население не должно страдать от обстрелов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Тех, кто живет в Херсоне, надо вывезти из зоны боевых действий — гражданское население не должно страдать», — сказал Путин после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Ранее сообщалось, что ВСУ ведут наступление на Херсонскую область, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация, из-за чего началось переселение граждан. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона.