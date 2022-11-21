Мэр Златоуста передал военным медоборудование для реабилитации

По словам Максима Пекарского, это поможет бойцам СВО восстановить здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский передал в военный госпиталь под Чебаркулем медоборудование, которое поможет при реабилитации ребят, побывавших в зоне СВО. Об этом Пекарский сообщил в социальных сетях.

«Продолжаем оказывать помощь нашим воинам. Очередной адрес доставки — военный санаторий под Чебаркулем, где восстанавливают здоровье ребята, побывавшие в зоне СВО. Передали медоборудование, которое поможет при реабилитации», — написал Пекарский на свое странице во «ВКонтакте».

Глава Златоуста отметил, что по словам врачей, это медоборудование необходимо, чтобы процесс выздоровления проходил максимально быстро. Инициатором этой акции стал герой России Сергей Зяблов.