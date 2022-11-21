Прокуратура ЯНАО заставила ПФР включить в стаж пенсионерки работу на Украине

Жительница Салехарда 9 лет работала на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура помогла включить в стаж жительницы Салехарда (ЯНАО) периоды работы на Украине, которые пенсионный фонд отказывался засчитывать. Об этом сообщается на сайте окружного ведомства.

«Установлено, что женщиной в отделение регионального пенсионного фонда представлены оригиналы справок, подтверждающие периоды осуществления трудовой деятельности на территории Украины и размер полученной заработной платы. Однако спорный период учреждением не был включен», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск с требованиями возложить на ОПФР по ЯНАО обязанности включить в стаж работы трудовую деятельность продолжительностью 9 лет на Украине и назначить пенсию. Суд удовлетворил требования.

В пенсионный фонд агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерки из Салехарда помогли вернуть деньги за путевку в санаторий. Она не смогла воспользоваться путевкой из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.