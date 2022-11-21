Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов, начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин, военный комиссар Айрат Зарипов, начальник управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области Ирина Уварова 22 ноября поприветствовали участников Кубка ФССП России по комплексным единоборствам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Турнир посвящен памяти судебного пристава Михаила Малинникова, который погиб при исполнении служебных обязанностей.
«Эти соревнования — визитная карточка Курганской области, нашего управления. Мы гордимся турниром. Почтить память нашего коллеги приезжают приставы со всей страны. В 2024 году будет десять лет, как мы проводим эти соревнования», — рассказала Уварова. В церемонии открытия приняли участие вдова Малинникова Надежда и его восьмилетний сын.
На турнир приехали команды судебных приставов из восьми федеральных округов. Всего — более 70 участников. Соревнования завершатся 24 ноября.
Пристав Михаил Малинников погиб 1 ноября 2013 года во время дежурства на одном из мировых судебных участков в Кургане. Вместе со своим коллегой Александром Шаройко Михаил не допустил в коридор суда посетителя, который пытался пронести боевые гранаты. Одну из них Малинников накрыл собой. Приставу было 29 лет. Малинников был награжден Орденом Мужества посмертно. УФССП региона и коллеги поддерживают семью погибшего пристава. В Заозерном его именем названа улица.
Участников турнира поприветствовал спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов
Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов, начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин, военный комиссар Айрат Зарипов, начальник управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области Ирина Уварова 22 ноября поприветствовали участников Кубка ФССП России по комплексным единоборствам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Турнир посвящен памяти судебного пристава Михаила Малинникова, который погиб при исполнении служебных обязанностей. «Эти соревнования — визитная карточка Курганской области, нашего управления. Мы гордимся турниром. Почтить память нашего коллеги приезжают приставы со всей страны. В 2024 году будет десять лет, как мы проводим эти соревнования», — рассказала Уварова. В церемонии открытия приняли участие вдова Малинникова Надежда и его восьмилетний сын. На турнир приехали команды судебных приставов из восьми федеральных округов. Всего — более 70 участников. Соревнования завершатся 24 ноября. Пристав Михаил Малинников погиб 1 ноября 2013 года во время дежурства на одном из мировых судебных участков в Кургане. Вместе со своим коллегой Александром Шаройко Михаил не допустил в коридор суда посетителя, который пытался пронести боевые гранаты. Одну из них Малинников накрыл собой. Приставу было 29 лет. Малинников был награжден Орденом Мужества посмертно. УФССП региона и коллеги поддерживают семью погибшего пристава. В Заозерном его именем названа улица.