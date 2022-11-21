Курганские VIP приехали посмотреть на бои судебных приставов. Фото, видео

22 ноября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

В Курган на турнир приехали сильнейшие судебные приставы со всей страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов, начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин, военный комиссар Айрат Зарипов, начальник управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области Ирина Уварова 22 ноября поприветствовали участников Кубка ФССП России по комплексным единоборствам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Турнир посвящен памяти судебного пристава Михаила Малинникова, который погиб при исполнении служебных обязанностей. «Эти соревнования — визитная карточка Курганской области, нашего управления. Мы гордимся турниром. Почтить память нашего коллеги приезжают приставы со всей страны. В 2024 году будет десять лет, как мы проводим эти соревнования», — рассказала Уварова. В церемонии открытия приняли участие вдова Малинникова Надежда и его восьмилетний сын. На турнир приехали команды судебных приставов из восьми федеральных округов. Всего — более 70 участников. Соревнования завершатся 24 ноября. Пристав Михаил Малинников погиб 1 ноября 2013 года во время дежурства на одном из мировых судебных участков в Кургане. Вместе со своим коллегой Александром Шаройко Михаил не допустил в коридор суда посетителя, который пытался пронести боевые гранаты. Одну из них Малинников накрыл собой. Приставу было 29 лет. Малинников был награжден Орденом Мужества посмертно. УФССП региона и коллеги поддерживают семью погибшего пристава. В Заозерном его именем названа улица. Участников турнира поприветствовал спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный судебный пристав Курганской области Ирина Уварова подчеркнула, что данный турнир является визитной карточкой управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На открытие соревнований пригласили вдову Малинникова Надежду и его восьмилетнего сына Кирилла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На церемонии открытия турнира память Михаила Малинников и еще шести погибших из разных управлений почтили минутой молчания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди участников соревнований — призеры и чемпионы России по различным видам единоборств, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поединки будут идти в течение трех дней. Победителей и призеров турнира наградят 24 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов, начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин, военный комиссар Айрат Зарипов, начальник управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области Ирина Уварова 22 ноября поприветствовали участников Кубка ФССП России по комплексным единоборствам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Турнир посвящен памяти судебного пристава Михаила Малинникова, который погиб при исполнении служебных обязанностей. «Эти соревнования — визитная карточка Курганской области, нашего управления. Мы гордимся турниром. Почтить память нашего коллеги приезжают приставы со всей страны. В 2024 году будет десять лет, как мы проводим эти соревнования», — рассказала Уварова. В церемонии открытия приняли участие вдова Малинникова Надежда и его восьмилетний сын. На турнир приехали команды судебных приставов из восьми федеральных округов. Всего — более 70 участников. Соревнования завершатся 24 ноября. Пристав Михаил Малинников погиб 1 ноября 2013 года во время дежурства на одном из мировых судебных участков в Кургане. Вместе со своим коллегой Александром Шаройко Михаил не допустил в коридор суда посетителя, который пытался пронести боевые гранаты. Одну из них Малинников накрыл собой. Приставу было 29 лет. Малинников был награжден Орденом Мужества посмертно. УФССП региона и коллеги поддерживают семью погибшего пристава. В Заозерном его именем названа улица.