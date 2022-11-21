Свердловский губернатор впервые принял нового военкома области

22 ноября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев провел первую официальную встречу с Юрием Аксеновым Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые провел встречу с военным комиссаром региона Юрием Аксеновым. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Новый военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов 22 ноября представлен губернатору региона Евгению Куйвашеву», — говорится в сообщении ДИПа. Это первая официальная встреча главы региона с новым военкомом, который был поставлен на пост 14 ноября. Аксенов был главой военкомата в республике Марий Эл. На аналогичном посту в Свердловской области он сместил Сергея Чиркова. URA.RU сообщало о его приезде в регион за три дня до официальной информации о назначении. Аксенов учился военному делу в Омской области, после чего занимал различные должности в разных регионах Центрального и Дальневосточного военных округов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые провел встречу с военным комиссаром региона Юрием Аксеновым. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Новый военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов 22 ноября представлен губернатору региона Евгению Куйвашеву», — говорится в сообщении ДИПа. Это первая официальная встреча главы региона с новым военкомом, который был поставлен на пост 14 ноября. Аксенов был главой военкомата в республике Марий Эл. На аналогичном посту в Свердловской области он сместил Сергея Чиркова. URA.RU сообщало о его приезде в регион за три дня до официальной информации о назначении. Аксенов учился военному делу в Омской области, после чего занимал различные должности в разных регионах Центрального и Дальневосточного военных округов.