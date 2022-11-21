21 ноября 2022

Свердловский губернатор впервые принял нового военкома области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верхние Серги. Свердловская область, куйвашев евгений, якушев владимир
Евгений Куйвашев провел первую официальную встречу с Юрием Аксеновым Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые провел встречу с военным комиссаром региона Юрием Аксеновым. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Новый военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов 22 ноября представлен губернатору региона Евгению Куйвашеву», — говорится в сообщении ДИПа. Это первая официальная встреча главы региона с новым военкомом, который был поставлен на пост 14 ноября.

Аксенов был главой военкомата в республике Марий Эл. На аналогичном посту в Свердловской области он сместил Сергея Чиркова. URA.RU сообщало о его приезде в регион за три дня до официальной информации о назначении. Аксенов учился военному делу в Омской области, после чего занимал различные должности в разных регионах Центрального и Дальневосточного военных округов.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые провел встречу с военным комиссаром региона Юрием Аксеновым. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Новый военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов 22 ноября представлен губернатору региона Евгению Куйвашеву», — говорится в сообщении ДИПа. Это первая официальная встреча главы региона с новым военкомом, который был поставлен на пост 14 ноября. Аксенов был главой военкомата в республике Марий Эл. На аналогичном посту в Свердловской области он сместил Сергея Чиркова. URA.RU сообщало о его приезде в регион за три дня до официальной информации о назначении. Аксенов учился военному делу в Омской области, после чего занимал различные должности в разных регионах Центрального и Дальневосточного военных округов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...