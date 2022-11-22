Украина 8 раз обстреляла Запорожскую АЭС

22 ноября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев выпустил по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции 8 крупнокалиберных ракетных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов», — говорится в сводке военного ведомства. Об этом сообщили в ходе брифинга. Уточняется, что радиационный фон останется в норме. В Минобороны поясняют, что стрельба велась из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. ВСУ неоднократно обстреливают атомную станцию в ходе спецоперации РФ. Из-за этого в Энергодар даже приезжала делегация агентства МАГАТЭ. Но при этом они не стали обвинять украинскую сторону в создании ядерной угрозы.

Киев выпустил по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции 8 крупнокалиберных ракетных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов», — говорится в сводке военного ведомства. Об этом сообщили в ходе брифинга. Уточняется, что радиационный фон останется в норме. В Минобороны поясняют, что стрельба велась из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. ВСУ неоднократно обстреливают атомную станцию в ходе спецоперации РФ. Из-за этого в Энергодар даже приезжала делегация агентства МАГАТЭ. Но при этом они не стали обвинять украинскую сторону в создании ядерной угрозы.