Украина 8 раз обстреляла Запорожскую АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев выпустил по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции 8 крупнокалиберных ракетных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов», — говорится в сводке военного ведомства. Об этом сообщили в ходе брифинга.

Уточняется, что радиационный фон останется в норме. В Минобороны поясняют, что стрельба велась из населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

ВСУ неоднократно обстреливают атомную станцию в ходе спецоперации РФ. Из-за этого в Энергодар даже приезжала делегация агентства МАГАТЭ. Но при этом они не стали обвинять украинскую сторону в создании ядерной угрозы.

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Киев выпустил по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции 8 крупнокалиберных ракетных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов», — говорится в сводке военного ведомства. Об этом сообщили в ходе брифинга. Уточняется, что радиационный фон останется в норме. В Минобороны поясняют, что стрельба велась из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. ВСУ неоднократно обстреливают атомную станцию в ходе спецоперации РФ. Из-за этого в Энергодар даже приезжала делегация агентства МАГАТЭ. Но при этом они не стали обвинять украинскую сторону в создании ядерной угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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