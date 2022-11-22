Полковник Хатылев назвал три главных отличия ведения боевых действий на Украине

Полковник Хатылев: беспилотники, ракетное вооружение и работа в батальонных группах отличают спецоперацию на Украине

22 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Основные силы ВСУ уничтожают с помощью артиллерии, сказал Сергей Хатылев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование дронов, беспилотников, уничтожение сил противника артиллерией и работа в батальонных группах отличает спецоперацию на Украине от ведения других боевых действий. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Что новое появилось в ходе ведения боевых действиях на Украине — первое это использование беспилотников и коптеров различного назначения. От разведывательных функций до ударных. Второе — мы пришли к классическому ведению боевых действий 20 века. Идет разведка, уничтожение основных сил и средств противника артиллерийскими орудиями в составе взводов, батарей, дивизионов или каких-то групп. То есть это „Ураганы“, „Смерчи“ и все установки, которые применяют ракетное вооружение. Это, соответственно, применение „Искандеров“. Отсюда и, естественно, меняется тактика», — сказал Сергей Хатылев. Раньше на удар по позициям противника и подготовку к нему требовалось много времени, сейчас все происходит быстро и военным нужно незамедлительно покинуть свои позиции, чтобы избежать ответного огня, отметил полковник. «Сейчас действуют батальонные группы и подготовка заключается в том, чтобы по заранее разведанным объектам нанести удары. Противник тоже действует очень хитро. Обнаружили цель, ударили и ушли в сторону. Потому что буквально через пять минут будет нанесен удар по нам. Во время Великой Отечественной войны создавался огневой вал, шла артиллерийская подготовка один-два часа, обрабатывался передний край и армии двигались», — объяснил собеседник URA.RU. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Страны Запада поставляют Киеву оружие. С начала операции США передали им 236 артиллерийских систем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование дронов, беспилотников, уничтожение сил противника артиллерией и работа в батальонных группах отличает спецоперацию на Украине от ведения других боевых действий. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Что новое появилось в ходе ведения боевых действиях на Украине — первое это использование беспилотников и коптеров различного назначения. От разведывательных функций до ударных. Второе — мы пришли к классическому ведению боевых действий 20 века. Идет разведка, уничтожение основных сил и средств противника артиллерийскими орудиями в составе взводов, батарей, дивизионов или каких-то групп. То есть это „Ураганы“, „Смерчи“ и все установки, которые применяют ракетное вооружение. Это, соответственно, применение „Искандеров“. Отсюда и, естественно, меняется тактика», — сказал Сергей Хатылев. Раньше на удар по позициям противника и подготовку к нему требовалось много времени, сейчас все происходит быстро и военным нужно незамедлительно покинуть свои позиции, чтобы избежать ответного огня, отметил полковник. «Сейчас действуют батальонные группы и подготовка заключается в том, чтобы по заранее разведанным объектам нанести удары. Противник тоже действует очень хитро. Обнаружили цель, ударили и ушли в сторону. Потому что буквально через пять минут будет нанесен удар по нам. Во время Великой Отечественной войны создавался огневой вал, шла артиллерийская подготовка один-два часа, обрабатывался передний край и армии двигались», — объяснил собеседник URA.RU. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Страны Запада поставляют Киеву оружие. С начала операции США передали им 236 артиллерийских систем.