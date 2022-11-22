Полковник Хатылев назвал три главных отличия ведения боевых действий на Украине

Использование дронов, беспилотников, уничтожение сил противника артиллерией и работа в батальонных группах отличает спецоперацию на Украине от ведения других боевых действий. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.
«Что новое появилось в ходе ведения боевых действиях на Украине — первое это использование беспилотников и коптеров различного назначения. От разведывательных функций до ударных. Второе — мы пришли к классическому ведению боевых действий 20 века. Идет разведка, уничтожение основных сил и средств противника артиллерийскими орудиями в составе взводов, батарей, дивизионов или каких-то групп. То есть это „Ураганы“, „Смерчи“ и все установки, которые применяют ракетное вооружение. Это, соответственно, применение „Искандеров“. Отсюда и, естественно, меняется тактика», — сказал Сергей Хатылев.
Раньше на удар по позициям противника и подготовку к нему требовалось много времени, сейчас все происходит быстро и военным нужно незамедлительно покинуть свои позиции, чтобы избежать ответного огня, отметил полковник. «Сейчас действуют батальонные группы и подготовка заключается в том, чтобы по заранее разведанным объектам нанести удары. Противник тоже действует очень хитро. Обнаружили цель, ударили и ушли в сторону. Потому что буквально через пять минут будет нанесен удар по нам. Во время Великой Отечественной войны создавался огневой вал, шла артиллерийская подготовка один-два часа, обрабатывался передний край и армии двигались», — объяснил собеседник URA.RU.
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Использование дронов, беспилотников, уничтожение сил противника артиллерией и работа в батальонных группах отличает спецоперацию на Украине от ведения других боевых действий. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Что новое появилось в ходе ведения боевых действиях на Украине — первое это использование беспилотников и коптеров различного назначения. От разведывательных функций до ударных. Второе — мы пришли к классическому ведению боевых действий 20 века. Идет разведка, уничтожение основных сил и средств противника артиллерийскими орудиями в составе взводов, батарей, дивизионов или каких-то групп. То есть это „Ураганы“, „Смерчи“ и все установки, которые применяют ракетное вооружение. Это, соответственно, применение „Искандеров“. Отсюда и, естественно, меняется тактика», — сказал Сергей Хатылев. Раньше на удар по позициям противника и подготовку к нему требовалось много времени, сейчас все происходит быстро и военным нужно незамедлительно покинуть свои позиции, чтобы избежать ответного огня, отметил полковник. «Сейчас действуют батальонные группы и подготовка заключается в том, чтобы по заранее разведанным объектам нанести удары. Противник тоже действует очень хитро. Обнаружили цель, ударили и ушли в сторону. Потому что буквально через пять минут будет нанесен удар по нам. Во время Великой Отечественной войны создавался огневой вал, шла артиллерийская подготовка один-два часа, обрабатывался передний край и армии двигались», — объяснил собеседник URA.RU. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Страны Запада поставляют Киеву оружие. С начала операции США передали им 236 артиллерийских систем.